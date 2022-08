﻿European Championships in München: Ein neues Sommermärchen

Die European Championships begeistern hunderttausende Zuschauer in München. Trotzdem gibt es Vorbehalte gegen eine mögliche erneute Bewerbung um Olympische Spiele in Deutschland – auch wegen der Rolle des Internationalen Olympischen Komitees.

Am Mittwochabend saß auch Felix Neureuther im Olympiastadion, auf der Haupttribüne, Block Z, Reihe 43. Es war zwar nicht ganz so laut wie am Vortag, in der doppelgoldenen Gänsehautstunde von Niklas Kaul und Gina Lückenkemper, als 40 000 Zuschauer frenetisch feierten und tobten und das altehrwürdige Zeltdach über der Betonschüssel zum Vibrieren brachten. Und doch war der frühere Skirennläufer schwer begeistert. „Die Stimmung in ganz München ist so mitreißend und einzigartig“, meinte Neureuther euphorisch, „was hier in allen Sportarten an Topleistungen geboten wird und wie grandios die Menschen mitgehen, das ist gewaltig.“

177 Entscheidungen werden bis Sonntag bei den European Championships, die wochenlang eine ganze Stadt verzauberten, fallen. Mit Europameisterschaften in neun Sportarten sind sie das größte Multisportevent in München seit den Olympischen Sommerspielen vor genau 50 Jahren.

Atmosphäre in München vielleicht noch besser als bei der Fußball-WM 2006

Hunderttausende strömten zu den teils kostenlosen Wettkämpfen, ob zum Klettern und Beachvolleyball vor der Kulisse des Königsplatzes, ob zum Bahnrad am Messegelände im Stadtteil Riem, zum Tischtennis in die Rudi-Sedlmayer-Halle oder zum Turnen in die Olympiahalle, zu Rudern und Kanu an die Regattastrecke im Nordwesten der Stadt, zu Triathlon und BMX in den Olympiapark. Allein beim Straßenrennen der Radprofis, das auf einer Bilderbuchtour durch das Voralpenland klischeehafte Bilderbuchwerbung für den Tourismusverband Oberbayern auf die Bildschirme lieferte, standen 200 000 Menschen am Straßenrand. Was für ein Fest. Was für eine Party, die ganze Stadt feierte die Athleten, den Sport, und natürlich – das gehört zum Wesen Münchens – auch sich selbst. Die Stadt zeigte, dass sie auch ohne Oktoberfest in einen Rausch verfallen kann. Es herrschte bislang eine Atmosphäre, die vielleicht noch besser war als während der Fußball-WM 2006. München hatte sein neues Sommermärchen.

So glücklich, heiter und beschwingt die Tage von München rundum für alle Beteiligten verliefen, stellt sich nun die Frage: Was bleibt? Und vor allem: War das nur das Aufwärmprogramm, eine lockere Trainingsrunde für eine neuerliche Olympiabewerbung?

Es wäre naheliegend, den Erfolg der Münchner Multi-EM, diesem europäischen Mini-Olympia als Schub für einen erneuten Anlauf zu sehen, die Spiele erstmals nach 1972 wieder nach Deutschland zu holen.

Doch ganz so einfach ist es eben nicht, und wenn man sich umhört bei den Entscheidungsträgern, dann spürt man auch Vorbehalte. Einerseits, weil man sich mit – teils auch am Widerstand aus der Bevölkerung – gescheiterten Bewerbungen wie etwa der Münchens für die Winterspiele 2022 bereits die Finger verbrannt hat. Andererseits, weil Olympische Spiele eben vom Internationalen Olympischen Komitee veranstaltet werden. Und das IOC mit seinen Auflagen, Vorgaben und oktroyierten Verträgen den machtlosen Ausrichterstädten vorschreibt, was wie zu laufen hat.

Das European Championships Management ist offener für Neuerungen als das IOC

Bei der zweiten Auflage der noch jungen European Championships, die 2018 mit sechs Europameisterschaften in Glasgow und der parallel stattfindenden Leichtathle­tik-EM in Berlin ihre Premiere feierten, hatte München viel Gestaltungsspielraum, auch bei der Auswahl der Sportarten. So wünschte sich die Stadt beim Dachverband, dem European Championships Management, explizit wegen der Attraktivität und der Affinität des Münchner Publikums als neuen Bestandteil der Multi-EM Beachvolleyball und Klettern. Golfen, 2018 in Glasgow noch dabei, flog dafür raus, ebenso Schwimmen. Man ist da recht flexibel in diesem neuen Format, offen für Neuerungen. Für das IOC hingegen sind Flexibilität und Offenheit unverständliche Fremdwörter.

Oder auch der niederschwellige Zugang zu den Wettkämpfen: Bei der Multi-EM konnte man beispielsweise bei den kostenpflichtigen Finalwettkämpfen im Klettern von außen mit etwas Kreativität bei der Standortsuche einen guten Gratisblick auf die Vertikalakrobaten in ihrer Wand werfen. Auf dem Olympiaberg schaute man von seiner Picknickdecke entspannt den schwimmenden, radelnden und laufenden Triathleten zu, bevor man danach 100 Meter über die Wiese zum Parcours der BMX-Biker spazierte. Und zur Verpflegung ging man dazwischen in die Almhütte einer Brauerei aus dem bayerischen Oberland.

50 Jahre Münchner Olympia-Attentat Am 05. September 1972 überfielen 8 palästinensische Terroristen die israelische Olympiamannschaft. Die Aktion endete in einer Tragödie.

Bei OIympia hingegen sind die Wege viel reglementierter, der Blick von außen ist abgeschirmt durch Sichtschutzzäune, es gibt Korridore und strenge Einlasskon­trollen in die olympische Blase. Und wer Durst hat, muss sich am Catering-Counter mit den Getränken der offiziellen IOC-Sponsoren begnügen. Na dann Prost. Würde Olympia wie in den vergangenen Jahren stattfinden, dann wäre München während der Spiele eine geteilte Stadt mit hermetisch abgeriegelten olympischen Korridoren. Ausgesperrt und eingegrenzt zu sein, das täte dem Gefühl der bayerischen Lebensart gar nicht gut.

Auch das ist ein Grund, warum man in München noch eher vorsichtig ist. „Wir haben mit den Sportstätten, aber auch mit der Begeisterung der Menschen gezeigt, dass wir solche großen Sportevents stemmen können“, sagt die für Sport zuständige Bürgermeisterin Verena Dietl dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir hätten es im Kreuz, uns als potenzielle Bewerberstadt zu positionieren. Olympische Spiele haben auch immer positive Effekte auf die Infrastruktur und den Wohnungsbau. Ich glaube aber auch, dass sich das IOC dazu öffnen und verändern muss.“

European Championships in München kosteten 130 Millionen Euro – Olympia deutlich teurer

Ähnlich sieht es auch Marion Schöne, die Geschäftsführerin der Olympiapark-Gesellschaft. „Der nächste Schritt mit einer Olympiabewerbung kommt für uns nur infrage, wenn wir als Host City mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Mitbestimmung haben, als das bisher bei Olympischen Spielen der Fall ist.“ Die Multi-EM in ihrem Park und ihrer Heimatstadt sieht sie zudem als Zeichen gegen den bei Olympia ausgeuferten Gigantismus. „Es muss gar nicht größer werden, es muss nicht immer schneller, höher, weiter gehen. Mit neun Europameisterschaften kam die Stadt schon an ihre Kapazitätsgrenzen, so hat es genau gepasst.“ Ein nicht unwesentlicher Faktor sind dabei die Finanzen. Das Sportfest in München kostete 130 Millionen Euro, für die Sommerspiele 2024 in Paris sind dagegen elf Milliarden Euro veranschlagt. Die grotesken Winterspiele in Peking kosteten laut Schätzungen sogar bis zu 40 Milliarden Euro, weil man neue Sprungschanzen und Eiskanäle in die Landschaft betonierte und für die Skipisten Berghänge frei sprengte. In Peking starteten übrigens 2900 Sportler in 109 Entscheidungen. In München waren es 4700 in 176 Wettbewerben.

Zurückhaltend ist man auch beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). „Wir sollten beim DOSB nicht den Fehler machen, aus den sehr gut verlaufenden European Championships eine Legitimation für eine neue Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele zu ziehen“, heißt es in einer Stellungnahme auf Anfrage des RND. „Dafür sind die beiden Veranstaltungen zu unterschiedlich. Aber natürlich kann man aus den European Championships Schlüsse ziehen, was den Zeitgeist trifft, was bei den Menschen ankommt.“

Bei einer Mitgliederversammlung im Dezember will man einen Fahrplan erstellen, nach dem man mit Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Gründe für und gegen eine Bewerbung ausloten will. „Eines ist klar“, heißt es im DOSB-Statement, „an der Bevölkerung vorbei kann und wird es keine Bewerbung geben.“ Erst mit einem soliden Fundament wolle man das „Wann, Wie und Wo“ angehen. Eine zentrale Frage wäre vor allem: Spiele im Sommer oder im Winter? Aus Gesprächen mit Verantwortlichen ist herauszuhören, dass gerade bei der Argumentation der Nachhaltigkeit, die Legitimation von Winterspielen in Zeiten des Klimawandels und des in den kalten Monaten tendenziell chronisch schwindenden Schnees in Oberbayerns Skiregionen immer schwerer zu vermitteln sei.

Um für ein großes Sportfest zu brennen, braucht es kein olympisches Feuer

Und wenn Sommer, wann dann? Nach Brisbane 2032 wäre der früheste Termin 2036, doch dieses Datum ist umstritten wegen des Jubiläums von Hitlers Propagandaspielen 1936 in Berlin. Der Sportmanager Michael Mronz, der mit seiner Initiative für Olympia 2032 an Rhein und Ruhr scheiterte, sieht genau darin eine große Chance: „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man diese Symbolik nutzt und aufzeigt, wie weltoffen Deutschland im Vergleich zu damals ist.“ Andere sehen das kritischer – wie Olympiapark-Chefin Marion Schöne: „Aus dem Bauch heraus sage ich, man sollte es nicht machen. Die Jahreszahl 1936 und das 100-jährige Jubiläum wäre zu sehr beladen. Ich würde davon abraten.“

Und auch Felix Neureuther sieht eine Bewerbung unter den gegebenen Umständen skeptisch. „Wir müssen doch keine Milliarden ausgeben, um der Gesellschaft und der Jugend fantastischen Sport zu zeigen und ein großes Fest zu feiern“, sagte Neureuther am Mittwoch in Reihe 43. Unten bereiteten sich die Läufer über 110 Meter Hürden gerade für das dritte Halbfinale vor, als es noch um die Frage ging, ob er sich vorstellen könne, dass sich das IOC reformiere, neu erfinde. Neureuther saß schweigend da und schüttelte den Kopf. Die Münchner haben jedenfalls gezeigt: Um für ein großes Sportfest zu brennen, braucht es kein olympisches Feuer.

