Cancelo vor Barca-Wechsel: Kaufoption deutlich niedriger als bei Bayern

Joao Cancelo wird nach seiner Rückkehr vom FC Bayern in der neuen Saison nicht wieder für Manchester City spielen. Wie Medien aus England, Spanien und Portugal übereinstimmend berichten, bestehe zwischen dem FC Barcelona und dem englischen Meister Einigung über einen Wechsel des portugiesischen Nationalspielers, der noch einen Vertrag bis 2027 hat, in den ersten beiden Premier-League-Spielen aber nicht zum Kader der Citizens gehörte.

Den Berichten zufolge wird der variabel einsetzbare Außenverteidiger zunächst bis Saisonende an den spanischen Meister ausgeliehen. Zudem sei eine Kaufoption vereinbart worden, die für die Katalanen unter bestimmen Voraussetzungen zu einer Kaufpflicht werden kann. Die darin festgeschriebene Ablösesumme soll rund 30 Millionen Euro betragen. Das entspricht weniger als der Hälfte des Betrages, den der deutsche Rekordmeister für eine feste Verpflichtung des 29-Jährigen hätte zahlen müssen. Die Münchener verfügten dem Vernehmen nach über eine 70 Millionen Euro teure Kaufoption.

Für den FC Bayern war Cancelo zu teuer

Die Höhe der Ablösesumme war es auch, die den FC Bayern hauptsächlich von einer festen Verpflichtung abhielt, wie Trainer Thomas Tuchel während der Vorbereitung durchblicken ließ. Die Entscheidung gegen Cancelo habe „keine fußballerischen Gründe“ gehabt, „denn er ist ein fantastischer Fußballspieler“. Ausschlaggebend sei gewesen, „dass Alphonso Davies nach seiner Verletzung wieder in voller Stärke zurückgekehrt ist. Und wir haben beschlossen, Raphael Guerreiro innerhalb der Liga als ablösefreien Spieler zu verpflichten“, erklärte der Trainer auf der Asienreise seines Klubs und ergänzte: „Es war also eine Frage der Position und der Finanzen. Er hat uns in dem halben Jahr, in dem er für uns gespielt hat, sehr geholfen. Er ist ein fantastischer Kerl und ein fantastischer Fußballer.“