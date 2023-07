Bauer über Transfer-Boom: „Es wird noch viel passieren“

Die Karrierestationen von Robert Bauer sind vielfältig. Der ehemalige U20-Nationalspieler wurde beim Karlsruher SC ausgebildet, kickte danach für Werder Bremen und den 1. FC Nürnberg, bevor es nach Russland und Belgien ging. Zuletzt wechselte der ­28 Jahre alte Innenverteidiger zum Al-Tai FC. In Saudi-Arabiens Liga befindet er sich nun in einer illustren Runde von Superstars. Wie Bauer über die Entwicklungen der vergangenen Monate und die zahlreichen Top-Transfers in die Wüste denkt, verrät er im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Sportbuzzer: Herr Bauer, Sie spielen in der Liga, über die aktuell die ganze Fußballwelt diskutiert – in der Saudi Pro League. Wie erleben Sie den Boom?

Robert Bauer (28): Mit der Ankunft von Cristiano Ronaldo im Januar hat sich hier einiges verändert. Ich stehe seit zwei Jahren mit meinem Berater aus Saudi-Arabien in Kontakt und habe mir schon im vergangenen Jahr Gedanken über einen Wechsel gemacht. Er meinte dann zu mir, dass ich hier einen Markt hätte und mich beeilen solle, da sich hier einiges verändern werde. Ich habe dann Ende Mai meinen Vertrag unterschrieben – da gab es noch nicht so viele Top-Transfers.

Inzwischen stehen Weltstars wie Karim Benzema und N‘Golo Kanté in Saudi-Arabien unter Vertrag.

Das ist noch nicht das Ende. Der Markt hier ist dafür bekannt, dass er erst relativ spät in Gang kommt. Bis zur Schließung des Transferfensters (20. September, Anm. d. Red.) wird noch einiges passieren.

Roberto Firmino ist da, Sadio Mané soll kommen. Kauft die Liga den Fußball in Europa kaputt?

Wenn man sich die Entwicklung in Europa anschaut, könnte man genau das Gleiche auch über die Premier League sagen. Es ist die finanzstärkste Liga, und sie ist dafür bekannt, dass sie die großen Stars auf die Insel holt. Da war es nie ein Pro­blem, da es sich um England handelt. Jetzt gibt es gerade in Deutschland einen riesigen Aufschrei, weil es Saudi-Arabien ist.

Ist dieses Projekt vergleichbar mit dem in China vor ein paar Jahren?

Nein, das kann man nicht miteinander vergleichen. Die Fußballkultur hier ist eine ganz andere. Die Saudi Pro League ist mit das Beste, was der asiatische Fußball zu bieten hat. Die Stadien sind voll, die Stimmung ist echt brutal gut, und die Vereine wurden hier nicht künstlich einfach hochgezogen. Viele Klubs existieren schon ewig lange. Das wird hier nicht nur zwei Jahre lang so laufen und dann wie in China wieder zusammenfallen.

„Rúben Neves würde nicht mit 26 Jahren nach Saudi-Arabien gehen, wenn das Gehalt nicht so hoch wäre.“ Robert Bauer

Wie erleben Sie die Entwicklung in Ihrer neuen Heimat?

Natürlich spielt das Geld eine große Rolle. Es gibt sicherlich Spieler, die sagen, dass die Kohle so gut ist und sie die Chance nicht verpassen wollen. Es gibt aber auch Spieler, die in ihrem Leben schon genug verdient haben und einfach neue Erfahrungen machen, andere Kulturen erleben wollen. Aber wir müssen uns nichts vormachen – ein Rúben Neves würde nicht mit 26 Jahren nach Saudi-Arabien gehen, wenn das Gehalt nicht so hoch wäre.

Wie wichtig war das Geld für Sie?

Für mich gab es zwei Gründe: Meine Frau ist in Dubai aufgewachsen, ihre Familie lebt immer noch dort. Somit sind wir jetzt näher dran. Ich kenne das Leben und die Kultur dadurch schon ein wenig und möchte gerne die schöne Erfahrung machen, hier ein paar Jahre zu leben. Das Geld ist natürlich noch ein großer Pluspunkt.

Können Sie sich vorstellen, länger als ein Jahr zu bleiben?

Natürlich. Wir haben ein Haus gefunden, meine Frau und unsere vier Kinder sind mit dabei. Es gibt viele interessante Vereine. Al-Tai ist für mich der perfekte Türöffner. Der Verein ist super geführt, die Stimmung im Stadion ist toll und auch die Mannschaft macht auf mich einen guten Eindruck.

Glauben Sie, dass weitere deutsche Fußballer nach Saudi-Arabien folgen?

Der Ruf, den Saudi-Arabien in Deutschland hat, macht es sehr schwierig, diesen Weg zu gehen. Wahrscheinlich haben einige Angst davor, was die Öffentlichkeit denkt und wie darüber berichtet wird. Viele Deutsche, die hierhergekommen und schnell wieder weggegangen sind, berichten wenig positiv über dieses Land. Es ist auch ein ganz anderes Leben in dieser Kultur. Wir trainieren immer um 21 Uhr, weil es sonst zu heiß ist. Die Läden sind von 13 bis 16 Uhr wegen der Hitze dicht. In den kleinen Städten sprechen nur wenige Menschen Englisch. Die Religion wird überall riesig vorgelebt, an fast jeder Ecke gibt es eine Moschee, es wird zu Gebeten gerufen. In den Restaurants hat jede Familie einen eigenen Raum, mit anderen Gästen kommt man fast gar nicht in Kontakt. Das alles macht es vielleicht erst mal etwas befremdlich. Aber ich bin bereit und motiviert zu zeigen, was ich kann.