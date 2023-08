Warum Holger Fach die Kritik an Hofmann „überhaupt nicht verstehen kann“

Mit mehr als 400 Bundesliga-Partien und fünf A-Länderspielen zählte Holger Fach in den 1980er- und 1990er-Jahren zu den besten deutschen Fußballprofis. Später arbeitete der heute 60-Jährige als Bundesliga-Trainer. Mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht er über die aktuelle Situation seiner Ex-Klubs.

Sportbuzzer: Herr Fach, ihre beiden Ex-Klubs Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen treffen an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) aufeinander. Besonders im Fokus steht dabei Jonas Hofmann, der trotz Vertragsverlängerung und Bekenntnis zu Gladbach doch zur Werkself gewechselt ist. Wie ist dieser Transfer bei Ihnen angekommen?

Holger Fach: Es wundert mich, wie sich die Gladbacher zu diesem Wechsel geäußert haben. Sie wussten doch genau, was in dem neuen Vertrag drinsteht, und was passieren kann. Dass sie jetzt so pikiert sind, kann ich überhaupt nicht verstehen. Man sollte lernen, dass diese ganzen Treuebekundungen im Profisport zu 95 Prozent ad acta gelegt werden können. Es ist ein Geschäft, da geht es um Geld. Und wenn Gladbach diesem Spieler eine Ausstiegsklausel gibt, ist es völlig legitim, dass Jonas Hofmann diese auch zieht – egal wann.

Sie sind im Sommer 1995 von Gladbach nach Leverkusen gewechselt. War das damals ebenfalls so ein großes Thema?

Ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen. Schon am dritten Bundesliga-Spieltag war ich mit Leverkusen in Mönchengladbach. Da haben mich die Fans super empfangen. Ich habe nur positive Erinnerungen an diese Zeit. Es ist auch nie eine große Rivalität gewesen. Das wird heute alles extrem aufgeblasen und übertrieben dargestellt.

Sie haben 102 Bundesliga-Spiele für Gladbach absolviert, 32 waren es für Bayer Leverkusen. Zudem waren Sie Profitrainer bei der Borussia. Hängt Ihr Herz mehr an Gladbach?

Ja, das kann man so sagen. Wir hatten damals eine ganz besondere Mannschaft, die einfach zusammengewürfelt wurde und perfekt funktionierte. Aus dieser Zeit habe ich sehr viel mitbekommen und immer noch viele Freunde.

In diesem Sommer gab es einen großen Umbruch. Ist Gladbach jetzt besser aufgestellt als in der Vorsaison?

Die letzten drei, vier Jahre hat der Verein die gesteckten Ziele nicht erreicht. Man hatte immer den Anspruch, im internationalen Geschäft mit dabei sein zu wollen. Zudem hat man keine guten Bilanzen geschrieben. Diese Saison ist nur schwer zu beurteilen. Einige Stammspieler haben den Klub ablösefrei verlassen, die Neueinkäufe zählen direkt zum festen Stamm und müssen erst mal funktionieren. Damit ist man schon ein gewisses Risiko eingegangen. Ich glaube nicht, dass man nach unten gucken muss. Den Sprung auf die internationalen Plätze wird man aber auch nicht schaffen. Und damit meine ich nicht diesen Kasperwettbewerb Conference League, sondern Rang eins bis fünf.

Leverkusen dürfte deutlich bessere Chancen auf die Europa League oder Champions League besitzen …

Definitiv. Aber gefühlt hört man seit 30 Jahren, dass man mit diesem Klub in der Bundesliga im Titelkampf rechnen muss. Für den finanziellen Aufwand hat man aber bisher viel zu wenig erreicht. Von den Einzelspielern her war das oft eine super Mannschaft. Gezeigt haben sie es als Kollektiv in den vergangenen Jahren nur selten. Das Potenzial für die Champions League ist aber da.