“Habe sogar geweint”: Haaland berichtet von emotionalem Karriere-Moment

Krummbek

Vor 100 Jahren hatten Emil und Merry Muhs in Krummbek die Idee, selbst Wurst herzustellen und sie in Kiel auf dem Wochenmarkt anzubieten. Das war die Wiege des heutigen Biohofes Muhs in Krummbek. Und die mittlerweile vierte Generation schmiedet neue Pläne.