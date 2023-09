Ex-BVB-Profi Modeste findet neuen Klub

Anthony Modeste hat einen neuen Klub! Der langjährige Bundesliga-Stürmer schnürt seine Schuhe ab sofort für El Ahly Kairo. Beim amtierenden ägyptischen Meister unterschrieb der 35-Jährige einen Vertrag bis 2024 inklusive einer Option für ein weiteres Jahr. Modeste hatte zuletzt bei Borussia Dortmund gespielt, dort war sein Arbeitspapier aber zum 30. Juni ausgelaufen. Ein Karriereende hatte Modeste im Anschluss aber ausgeschlossen. Im Sportbuzzer-Interview erklärte er, nach wie vor “viel Leidenschaft und Gier” zu verspüren.

Erst 2022 hatte Modeste sich den Dortmundern vom 1. FC Köln angeschlossen. Mit gerade einmal zwei Treffern in 28 Spielen blieb der Stürmer aber weitgehend wirkungslos, weswegen die Verantwortlichen sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden. Seitdem hielt Modeste sich beim Regionalligisten Fortuna Köln fit. Dauerhaft unterschreiben wollte er dort aber nicht: “Ich halte mich hier fit, mehr ist es auch nicht. Dafür bin ich sehr dankbar”, sagte der Angreifer.

Für Weltenbummler Modeste ist El Ahly bereits der zwölfte Klub seiner Karriere. In der Bundesliga kickte er neben dem BVB und Köln auch für die TSG Hoffenheim. Von 2017 bis 2018 zog es ihn schon einmal für ein Jahr nach China zu TJ Quanjian, nun steht die nächste außereuropäische Station an. In Kairo trifft Modeste auf weitere Bundesliga-Erfahrung. Sein neuer Coach Marcel Koller trainierte in der Vergangenheit den 1. FC Köln und den VfL Bochum.