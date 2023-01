﻿Ex-DHB-Vize Bob Hanning: „Mir geht es nicht um ein Bashing des Fußballs“

Bob Hanning gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten im deutschen Handball. Von 2013 bis 2021 war er Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB). Derzeit ist der 54-Jährige Geschäftsführer der Füchse Berlin und trainiert den Zweitligisten VfL Potsdam. Vor dem Auftaktspiel der DHB-Auswahl am Freitag gegen Katar (18 Uhr, ZDF) spricht er auch über die Weltmeisterschaft.

Freitag, 18 Uhr. Was macht Bob Hanning da?

Bob Hanning: Ich sitze vor dem Fernseher, schaue Deutschland gegen Katar.

Vor zwei Jahren in Ägypten waren Sie als DHB-Vizepräsident noch hautnah am Team dran. Vermissen Sie das?

Es war ein gewünschter Prozess. Es ist ja das Schöne, wenn man den Anfang und das Ende selbst bestimmen kann, das habe ich getan. Deshalb schaue ich das Spiel entspannt an, bin genauso Fan wie alle anderen.

Ist kein Blitzbesuch in Polen geplant?

Das halte ich mir offen. Ich war jetzt bei der Mannschaft in Hannover, hatte ein nettes Abendessen mit Teilen des Vorstandes. Ich habe kein zwingendes Bedürfnis, zu den Spielen zu fahren. Neben dem Job als Füchse-Geschäftsführer muss ich ja als Trainer zudem noch einen Zweitligisten (Potsdam, d. Red.) auf die Rückrunde vorbereiten. Um es klar zu sagen: Ich bin raus.

WM, Katar – kommen da besondere Erinnerungen hoch?

Katar 2015, die Wildcard und die WM – das war der Schlüssel zum Guten für den deutschen Handball, der Türöffner für die erfolgreiche Zeit mit Dagur Sigurdsson als Trainer. Es war auch der Aufbruch, denn in Katar ist auch die WM 2019 nach Deutschland vergeben worden.

Danach kam die EM 2016, das Gold. Jetzt haben wir wieder Polen als Gastgeber, einen Isländer als Bundestrainer. Ist erneut eine Überraschung möglich?

Das Halbfinale muss immer das Ziel für eine deutsche Nationalmannschaft sein. Den Anspruch müssen wir immer noch haben. Dass wir mit dem jungen Team diesmal öffentlich davon abrücken, finde ich richtig. Favoriten sind andere. Aber wir dürfen daraus kein Übergangsturnier hin zur EM 2024 im eigenen Land machen. Fehlende Erfahrung hin oder her: Wir müssen in Polen liefern, mindestens das Viertelfinale erreichen. Alles andere wäre ein Desaster, allein bei der Auslosung. Die hätte man nicht besser für uns bauen können.

Worauf freuen Sie sich am meisten, die jungen Köster und Knorr zum Beispiel?

Das sind interessante Personalien. Aber jeder junge Spieler braucht einen alten dahinter. Jung auf jung – das halte ich für zu gefährlich, gerade in hektischen Phasen. Alfred (Bundestrainer Gislason, d. Red.) muss und wird die richtige Mischung finden.

Hat Juri Knorr das Zeug zum WM-Shootingstar? Ist er der Spielmacher, auf den Deutschland schon lange wartet? Der Hype ist jetzt schon groß.

Ich bin immer gegen Hype, für Realität. In der Tat: Juri hat eine gute Entwicklung genommen, er ist nach Baur und Strobel wieder ein Spielmacher, den wir lange vermisst haben. Juri kann nur gewinnen. Wenn es nicht läuft, darf man es nicht an ihm festmachen. Er darf aufgrund seines Alters und seiner Position immer zwei, drei Fehler mehr machen als ein Paul Drux. Wir sollten ihn aber mal laufen lassen, die WM spielen lassen. Punkt.

Als Erfahrener dahinter hätte auch Fabian Wiede gut gepasst. Doch er hat abgesagt, wurde von Keeper Andreas Wolff kritisiert, dass man sich auf ihn nicht verlassen könne.

Ich verstehe Andis Aussage. Es ist ja nicht das erste Turnier, bei dem Fabi ausfällt. Ich hätte ihn auch gern spielen sehen. Dass gerade jetzt die Hochzeit und die Zahn-OP in die WM-Zeit hineinfallen, finde ich persönlich schade.

Ist die WM für den Handball eine Chance, gerade nach der verkorksten der Fußballer?

Wir haben die große Chance, positiv zu überraschen, auf und neben dem Feld. Wir sind vielleicht nicht die Sportart, die alles richtig macht, aber die, die ihr Herz auf der Platte lässt. Leidenschaft, Herzblut, Nahbarkeit, die in jeder Situation zu spüren ist, das muss jeder vor dem Bildschirm sehen. Wir reden über Viertelfinale, Halbfinale, aber ich rede auch über Vorbilder und das Vorbild, zu führen. Nur so können wir ein Abschneiden wie das der Fußballer vermeiden.

Heißt: Sie haben all das bei Neuer und Co. vermisst?

Um es klar zu sagen: Mir geht es nicht um ein Bashing des Fußballs oder eine Aufwertung des Handballs über den Fußball. Was mir auf den Nerv ging, ist diese Kommerzialisierung und das Thema, wir stellen PR vor Leidenschaft und Leistung. Das, was da passiert ist, haben nicht die Spieler zu verantworten, sondern die, die vorher nicht dafür gesorgt haben, Politik und Sport zu trennen. Und, was auf dem Platz passiert ist: Das war mir als Fußballfan zu wenig. Ich habe ein Riesenproblem mit der Mannschaft, wie sie aufgetreten ist. Damit konnte ich mich nicht identifizieren. Auch nicht mit dem politischen Wirken der Funktionäre.

Hat Sie im Zusammenhang mit der WM der öffentliche Aufschrei überrascht? Arbeitsbedingungen, kein Alkohol, gekaufte Fans – das gab es schon 2015. Da hat es kaum einen interessiert.

Das ist das Benutzen einer Sportart. Du kannst klar sagen: Ich will das nicht, ich fahre da nicht hin. Das Recht hast du, als Journalist, als Sportler, als Fan. Wenn ich mich entscheide, nach Katar zu fahren, muss ich gewisse Regeln auch akzeptieren. Wir Deutschen meinen zwar immer, wir sind die Wertepolizei, besser als der Rest. Aber wir sind abhängig von den USA beim Thema Rüstung, abhängig von Russland beim Gas, von China in Sachen Produktion. Wir können keine Digitalisierung, kein Schulsystem, aber wir sind trotzdem der Meinung, wir sind besser als alle anderen. Das führt dazu, dass ein Teil noch mehr Geld für weniger Leistung, aus Work-Life-Balance jetzt Life-Life-Balance machen will. So funktioniert Gesellschaft nicht. Und wir sind nicht die Wertepolizei. Wenn es andere Kulturen, andere Sitten gibt, muss ich gewisse Dinge hinnehmen. Das heißt nicht, dass ich das richtig finde, was da passiert.

Zurück zu Katar und dem Handball. Ist das Emirat eine Bereicherung für den Handball?

Die Aufgabe ist, den Handball nicht nur als europäische, sondern als Weltmarke aufzubauen. Alles, was die Weltspitze breiter macht und keine Eintagsfliege ist, hilft unserem Sport. Und Katar ist keine Eintagsfliege.

Hilft dem Handball auch eine auf 32 Teams aufgeblähte WM?

Im Handball hast du pro Spiel 50 Großchancen, im Fußball fünf. Wenn du gegen Kap Verde oder Liechtenstein spielst, ist das Ergebnis klar. Im Fußball nicht. Um Länder mitzunehmen, macht eine WM mit vielen Teams Sinn, vom sportlichen Wert her aber nicht. Für eine EM sieht das allerdings anders aus. Europa – das ist der Handballkontinent.

Und Deutschland 2024 Gastgeber einer EM der Superlative mit großen Arenen und großen Emotionen.

Erst einmal muss ich sagen: Ich freue mich auf die U21-WM in diesem Jahr in Deutschland. Da wird man guten Sport und Leidenschaft sehen, was Deutschland für ein Überangebot an großen Talenten auf den Markt bringen wird. Die Heim-EM dann im Januar 2024 wird unseren Sport noch mehr in den Fokus rücken. Sie muss ein Riesending werden, um unsere Sportart nach oben zu katapultieren. Und dafür brauchen wir den Rückenwind aus der WM in Polen und Schweden.