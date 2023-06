Ex-England-Star bietet sich Saudis an: „Dort passieren große Dinge“

Schleswig-Holstein Musik Festival

Oratorium „Elias“: Tickets für die SHMF-Eröffnung in Lübeck zu gewinnen

Festliche Eröffnung des SHMF 2023 am Sonntag in Lübeck: Wir verlosen in einem Gewinnspiel 3x2 Tickets für die Aufführung von Felix Mendelssohns eindrucksvollem romantischen Oratorium „Elias“ in der dortigen Musik- und Kongresshalle. Die Leitung hat NDR-Chefdirigent Alan Gilbert.