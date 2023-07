Offiziell: Farke kehrt als Trainer nach England zurück

Nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach hat Trainer Daniel Farke einen neuen Job gefunden. Wie der englische Zweitligist Leeds United am Dienstag mitteilte, übernimmt der 46-Jährige zur neuen Saison das Traineramt bei den Whites und wird Nachfolger von Sam Allardyce, der Anfang Mai interimsweise übernommen hatte. Dieser war mit dem Klub am Ende der Saison aus der Premier League abgestiegen. Farke unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

„Ich fühle mich in dieser Zeit demütig, ich kenne die Verantwortung, alle Erwartungen zu erfüllen, und ich möchte das entgegengebrachte Vertrauen zurückzahlen“, ließ sich Farke in der Pressemitteilung zitieren: „Das Wichtigste ist, innerhalb dieses Vereins wieder Zusammenhalt und Einheit zu schaffen, und von heute an werde ich mit meinen Mitarbeitern und Spielern daran arbeiten, und ich vertraue darauf, dass unsere Fans da sind, wenn wir sie brauchen.“ Ich kann das erste Spiel der Saison kaum erwarten.“

Für Farke ist es bereits die zweite Station im englischen Profifußball. Von 2017 bis 2021 trainierte er Norwich City. Dort bewies er, dass er den Herausforderungen der zweiten englischen Liga gewachsen ist und führte den Klub zweimal zum Titel in der Championship. Anschließend gelang es ihm jedoch jeweils nicht, Norwich in der Premier League zu etablieren. Bei Gladbach wurde er im Juni nach einer schwachen Saison, die mit dem zehnten Tabellenplatz endete, von seinen Aufgaben entbunden und durch Gerardo Seoane ersetzt.