Kroos enttäuscht vom DFB-Team: „Dahingekicke ohne großes Aufbäumen“

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich knapp ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land in der Krise. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Katar konnte das Team von Bundestrainer Hansi Flick nur beim 2:0 gegen Peru im März einen Sieg einfahren. Die restliche Bilanz im Jahr 2023: vier Spiele, drei Niederlagen, ein Remis. Mit Blick auf die Heim-EM hat Toni Kroos wenig Hoffnung: „Ich war innerhalb des letzten Jahres nicht richtig optimistisch. Nach den Ergebnissen jetzt gegen maximal halb gute Gegner hat sich das nicht entscheidend verbessert“, sagte der Ex-Nationalspieler im Podcast Baywatch Berlin.

Gemeint sind das Unentschieden gegen die Ukraine (3:3) im 1000. Länderspiel sowie die zwei Niederlagen gegen Polen (0:1) und Kolumbien (0:2). Kroos‘ Hoffnung beim Turnier kommendes Jahr ist „eine gute Auslosung.“ Die Gründe für die Schwächephase des DFB-Teams sind für den 106-maligen Nationalspieler klar ersichtlich: „Ich glaube, dass überhaupt keine Form da ist. Ich glaube nicht, dass sie nicht wollen ehrlich gesagt. Das wird ja oft gesagt - Mentalität und so weiter. Ich glaube, dass denen größtenteils das Selbstvertrauen fehlt und dass sie aktuell wenig Leute haben, die sie ein bisschen mitziehen können. Und so ist das so ein bisschen ein Dahingekicke ohne großes Aufbäumen.“

Kroos hatte nach der EM 2021 seine Zeit in der Nationalmannschaft für beendet erklärt. An einen Rücktritt vom Rücktritt denkt der Mittelfeldspieler, der erst kürzlich um eine weitere Saison bei Real Madrid verlängert hat, nicht. Auf die humorvolle Begrüßung im Podcast von Moderator Jakob Lundt, „Hallo, hier ist Hansi Flick. Herr Kroos, wir brauchen Ihre Hilfe“, antwortete der 33-Jährige: „Das wird nichts, da mische ich mich jetzt nicht mehr ein“

