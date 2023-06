Berti Vogts nimmt Joshua Kimmich in die Pflicht - und hat besonderen Trainer-Vorschlag

Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts hat den aktuellen Zustand der deutschen Nationalmannschaft bemängelt und brachte insbesondere seine Enttäuschung über Bayern-Star Joshua Kimmich zum Ausdruck. „Er hat die Anlagen ein Anführer zu sein, wie es früher Lothar Matthäus war. Dafür müsste er sich aber auf das Wesentliche konzentrieren. Ich habe das Gefühl, dass er etwas sein will, was er nicht ist”, sagte Vogts, der auch den Rest der Spieler ins Visier nahm: „Ich sehe keine Achse, sehe keine Spieler, die Verantwortung übernehmen.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundsätzlich hofft Vogts, dass „Hansi Flick die Wende schafft”. Dem Bundestrainer riet der ehemalige Coach: „Es ist schön, viel auszuprobieren, aber die Zeit bis zur EM ist kurz. Er sollte sich auf 18 bis 22 Spieler festlegen und aus ihnen dann ein Team formen – mit einer klaren Hierarchie. Die kann sich nicht entwickeln, wenn ständig acht neue Spieler in der Startformation stehen.”

Der mittlerweile 76-Jährige, der 1996 mit der deutschen Auswahl den EM-Titel geholt hatte, brachte in der Rheinischen Post aber auch einen berühmten Namen ins Spiel, weil der DFB trotzdem Alternativen im Blick haben müsse, falls es überhaupt nicht vorangehe. „Ich bin mir sicher, dass man Jürgen Klopp für die Nationalelf begeistern könnte, wenn es nötig wäre. Er hat mit Dortmund und Liverpool große Erfolge gefeiert, hat dort tolle Teams geformt und in England wertvolle Erfahrung gesammelt. Er würde dem Nationalteam ganz sicher guttun”, meinte Vogts vor der Partie an diesem Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vogts rechnet ab: “So spielt keine deutsche Mannschaft”

Er mache sich große Sorgen um die Nationalmannschaft und das Abschneiden bei der EM im kommenden Jahr im eigenen Land. Dabei wäre es nach drei schwachen Turnieren wichtig, wieder erfolgreich zu sein. „Aber das sehe ich nicht“, sagte Vogts. Zuletzt hatte die deutsche Mannschaft nach eine mühseligen 3:3 gegen die Ukraine mit 0:1 gegen Polen verloren. „Wo ist der deutsche Fußball geblieben? Wo ist der Mut, der Spielwitz, wo sind die deutschen Tugenden, über die man lächeln kann, die uns aber immer stark gemacht haben?”, fragte Vogts. “So spielt keine deutsche Mannschaft, ich kann nachvollziehen, dass sich die Fans mit diesem Fußball nicht identifizieren können und mit der Nationalmannschaft fremdeln.”

Unter seiner Führung hatte die deutsche Mannschaft von 102 Spielen 66 gewonnen, dazu kamen 24 Unentschieden. Zwölf Spiele hatte die DFB-Auswahl unter Vogts als Trainer verloren.