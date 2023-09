Ex-NBA-Star in München: Bayern-Basketballer verpflichten Serge Ibaka

Die Basketballabteilung des FC Bayern München hat einen spektakulärsten Transfer getätigt. Ex-NBA-Meister Serge Ibaka wechselt in die bayerische Landeshauptstadt. Der 33 Jahre alte Spanier unterschrieb einen Vertrag über eine Saison, wie der FCB am Samstag mitteilte. Ibaka absolvierte zwischen 2009 und 2023 insgesamt 919 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NBA. 2019 hatte er mit den Toronto Raptors die Meisterschaft gewonnen.

Der spanische Nationalspieler begründet seinen Wechsel nach München wie folgt: „Ich hatte eine lange NBA-Karriere, doch dieses neue Kapitel gehe ich mit sehr viel Enthusiasmus an – ich habe noch sehr viel Feuer in mir und liebe das Spiel.“ Besonderen Einfluss auf den Transfer hatte der neue Münchner Chefcoach und Ibaka-Landsmann Pablo Laso. Er sei für ihn „ein entscheidender Faktor“ gewesen. „Für mich ist er einer der besten Trainer der Welt“, lobte der im Kongo geborene Spieler seinen neuen Coach.

NBA-Meister mit Toronto

Der 2,08 Meter große Ibaka kann sowohl als Center als auch als Power Forward agieren und spielte zuletzt für die Milwaukee Bucks. Seine Karriere startete er in Spanien, ehe ihn 2008 die Seattle SuperSonics (mittlerweile Oklahoma City Thunder) in die NBA holten. In Oklahoma spielte Ibaka insgesamt sieben Jahre. Weitere Stationen des Europameisters von 2011 waren Orlando Magic, die Los Angeles Clippers und die Toronto Raptors, mit denen der Spanier 2019 seinen einzigen NBA-Titel gewann. Nach Angaben der Münchner ist durch die Verpflichtung der Kader für die Saison komplett, die Ende des Monats in der Bundesliga beginnt.

