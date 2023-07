Ex-PSG-Boss kritisiert Mbappé scharf: „An der Zeit, dass er geht“

Die Transfersaga um Kylian Mbappé scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem der Stürmer mitgeteilt hatte, dass er die Option, seinen Vertrag über 2024 hinaus zu verlängern, nicht ziehen werde, gab Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi dem Stürmer ein Ultimatum bis zum 31. Juli. Entweder, er verlängert sein Arbeitspapier, oder er verlässt den Klub noch in diesem Sommer. Geht es nach Ex-Sportdirektor Leonardo, sollten sich die Wege schnellstmöglich trennen.

„Ich denke, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass Mbappé geht, egal wie“ sagte der Brasilianer, der die Geschicke bei PSG von 2019 bis 2022 leitete, der L‘Equipe. Es sei „das Beste für PSG“. Dann wurde der 53-Jährige in Bezug auf den sportlichen Wert des Superstars deutlich: „Paris St. Germain hat vor Kylian Mbappé existiert und wird auch nach ihm existieren. Er ist seit sechs Jahren in Paris, und in diesen sechs Saisons haben fünf verschiedene Vereine die Champions League gewonnen. Keiner von ihnen hatte Mbappé in seinen Reihen.“ Für Leonardo steht fest: „Das bedeutet, dass es durchaus möglich ist, diesen Wettbewerb auch ohne ihn zu gewinnen.“

Mbappé selbst hatte sich am Wochenende über das sportliche Scheitern in der Königsklasse geäußert: „Ich weiß nicht, was PSG fehlt, um die Champions League zu gewinnen, das ist keine Frage für mich“, sagte er France Football: „Wir haben getan, was wir konnten. Man muss mit den Leuten sprechen, die das Team zusammenstellen, die den Klub organisieren.“

Geht es nach dem ehemaligen PSG-Funktionär Leonardo, könnte Mbappé eine der Ursachen sein: „Mit seinem Verhalten in den letzten zwei Jahren zeigt Mbappé, dass er noch kein Spieler ist, der eine Mannschaft wirklich führen kann.“ Er sei zwar „ein großer Spieler“, aber „kein Anführer. Er ist ein großer Torjäger, kein kreativer Kopf.“ Daher sei es „schwierig, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen.“

Als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung des Ausnahme-Stürmers gilt Real Madrid. Fraglich ist nur, ob die Königlichen bereit sind, ein Jahr vor Vertragsende eine hohe Ablöse in die Hand zunehmen. Geht es nach Mbappé selbst, müssen sich die Spanier darum sowieso keine Gedanken machen. Der 24-Jährige hatte angekündigt, in der kommenden Saison auf jeden Fall bei PSG zu spielen. Im Falle eines ablösefreien Transfers würde ihm mit hoher Sicherheit ein hohe Handgeld winken.