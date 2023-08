﻿Ex-Nationalspielerin Lena Goeßling: „Flanke Huth, Kopfball Popp - das ist ein bisschen wenig“

Köln. Lena Goeßling spielte zehn Jahren lang für den VfL Wolfsburg und absolvierte 106 Länderspiele für Deutschland. 2021 beendete die gebürtige Bielefelderin ihre aktive Karriere und lebt jetzt in Köln, wo sie in einer Beratungsagentur für Spielerinnen und Spieler arbeitet, unter anderem gehören die niederländische Nationalspielerin Dominique Janssen und die DFB-Fußballerin Sophia Kleinherne zu den Klienten. Im Interview mit der „Wolfsburger Allgemeinen“ spricht die 37-Jährige über das überraschende WM-Aus der deutschen Mannschaft bei der WM 2023 in Australien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Goeßling, wie haben Sie das deutsche WM-Aus erlebt?

Ich war während des Spiels gegen Südkorea eigentlich lange ziemlich total entspannt, weil ich mir sicher war, dass das Tor noch fällt. Umso größer ist natürlich am Ende die Enttäuschung. Unterm Strich muss man sagen: Flanke Huth, Kopfball Popp - das ist dann vielleicht ein bisschen wenig in Sachen Offensiv-Ideen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fehlte da ein Plan B?

So sah es zumindest aus. Die WM insgesamt zeigt, dass alle Mannschaften mindestens gut verteidigen können, da muss man sich wahrscheinlich mehr einfallen lassen.

Steht da die Bundestrainerin in der Verantwortung?

Ich halte gar nichts davon, jetzt Martina Voss-Tecklenburg die ganze Schuld zuzuschieben. Im vergangenen Jahr war sie nach der EM noch die Heldin, das geht mir alles ein bisschen schnell. Und so, wie ich sie kenne, wird sie sehr kritisch auch mit sich selbst umgehen, sich hinterfragen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

War die Mannschaft bereit für diese WM?

Vom Kopf her schon, glaube ich. Aber es kamen eine Menge Umstände dazu, auch Verletzungspech. Wenn du die Viererkette jedes Mal umbauen musst, wenn dir dann auch noch der Ersatz vom Ersatz ausfällt, dann wird es echt schwierig. Dazu kam, dass wichtige Spielerinnen wie Lena Oberdorf oder Marina Hegering am Anfang fehlten - und nur, wenn du im Rhythmus bist, hast du diese absolute Wettkampf-Fitness, die man für so ein Turnier braucht. Die paar Prozent, die dir dann fehlen, fielen vielleicht früher bei Weltmeisterschaften in der Vorrunde nicht so auf - aber mittlerweile ist die Leistungsdichte so groß, dass sich das bemerkbar macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Junge Spielerinnen werden Verantwortung übernehmen müssen“

Es ist damit zu rechnen, dass es für einige Stammspielerinnen das letzte große Turnier war. Wie war das 2019 bei Ihnen, wann fiel da die Entscheidung zum Rücktritt aus dem Nationalteam?

Während der WM. Für mich war es wichtig, mich danach auf den Verein konzentrieren zu können, und diese Überlegungen spielen bei solchen Entscheidungen oft eine Rolle, nicht nur bei Fußballerinnen, auch bei Fußballern. Ich hatte darüber mal mit Toni Kroos sprechen können, der sagte ganz klar: Bei den ganzen Reisen mit der Nationalmannschaft leidet irgendwann die Leistung im Verein. Und das sind genau die Gedanken, die man dann hat.

Deutschland spielt nur 1:1 gegen Südkorea und scheidet aus Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist am Donnerstag bereits in der WM-Vorrunde gescheitert. © Quelle: Reuters

Ist die Nationalmannschaft bereit für einen Umbruch?

Es gibt junge Spielerinnen, die jetzt mehr Verantwortung übernehmen müssen, auf und neben dem Platz. Einer Lena Oberdorf ist das absolut zuzutrauen, bei allen anderen wird es sich zeigen. Wichtig ist, dass gute junge Spielerinnen nachrücken, und ich habe ein bisschen Zweifel, ob wir die auch wirklich haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

U19-Spielerinnen sammeln zu wenig Praxis

Die U19 des DFB ist immerhin gerade Vize-Europameister geworden...

Ja, aber wer von den Spielerinnen dort kann denn Praxis in der Bundesliga sammeln? Wenn man sich den U19-Kader anschaut, spielen die fast alle in zweiten Mannschaften in der 2. Liga. Da werden sie kaum eine Chance haben, sich auf internationalem Niveau zu entwickeln.

Was wäre da ein Ansatz?

Ich kann verstehen, dass Top-Klubs solche Talente an sich binden wollen. Aber dann müsste man zumindest darüber nachdenken, sie häufiger mal zu verleihen. Beispielsweise an Klubs wie Essen oder Freiburg, wo sie dann auch mit 18, 19 ihre Einsatzzeiten bekommen. Nur so können sie auf das Niveau kommen, das dann auch in der Nationalmannschaft verlangt wird.

Entwicklung wird sich grundsätzlich nicht mehr bremsen lassen

Wird das Ausscheiden in der Gruppenphase jetzt den Aufschwung des Frauenfußballs bremsen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich hoffe natürlich, dass die Leute jetzt nicht sagen: Ich gehe nicht zum Frauenfußball. Und eigentlich bin ich auch optimistisch: Frauenfußball ist einfach zu populär geworden, auch in den anderen Ländern. Da wird sich die Entwicklung wegen einer verpatzten WM nicht mehr grundsätzlich bremsen lassen.

Drei Gründe für das deutsche WM-Debakel Lesen Sie hier weiter

Wie geht man als Spielerin eigentlich am besten mit so einer sportlichen Enttäuschung um?

Das muss jede für sich entscheiden, immerhin ist es für viele ja der emotional schlimmste Moment ihrer sportlichen Karriere. Für mich war es nach Enttäuschungen immer am besten, direkt in den Urlaub zu fahren und absolut nichts mehr zu hören. Jetzt einfach wieder in den Alltag einzusteigen oder direkt irgendwo im Verein wieder die Saisonvorbereitung mitzumachen, würde sich total irreal anfühlen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der „Wolfsburger Allgemeinen“/“Aller-Zeitung“.