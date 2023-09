﻿Flick und Völler mit EM-Ansage: „... dann sollten wir uns schämen“

Pleitenserie, Grabenkämpfe, fehlende Kritikfähigkeit – der deutsche Fußball steckt in einer tiefen Krise. DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Hansi Flick stellen sich – und reden exklusiv über fehlende Einstellung, vorhandene Qualität und gesellschaftliche Probleme in Deutschland.

Häufig beginnen Interviews später als zur abgemachten Uhrzeit, doch das Gespräch mit Rudi Völler und Hansi Flick fand sogar 15 Minuten früher als geplant statt. Man merkt, dass die Uhr für den DFB-Sportdirektor und seinen angeschlagenen Bundestrainer unaufhaltsam tickt. Neun Monate vor dem Beginn der Heim-Europameisterschaft stecken der Verband und sein Aushänge­schild National­mannschaft in der Krise. Vor den anstehenden Länderspielen gegen Japan (Samstag, 20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und am kommenden Dienstag (21 Uhr/ARD) in Dortmund gegen Frankreich nahmen sich Völler und Flick trotzdem über eine Stunde Zeit für ihr erstes Doppelinterview.