Fährmann-Berater wütet: „So wird eine Schalke-Legende zerstört“

Ralf Fährmann ist eigentlich als Stammkeeper des FC Schalke 04 in die Saison-Vorbereitung gestartet. Doch nach einer Verletzung und guten Leistungen des Konkurrenten Marius Müller sitzt die Klub-Legende nur noch auf der Bank. Berater Stefan Backs kann diese Entscheidung noch immer nicht nachvollziehen und kritisiert die Verantwortlichen des Zweitligisten scharf. „Es ist nicht akzeptabel und nicht nachvollziehbar, dass man nun wieder einen Wechsel vornimmt – ohne es auch sauber mit Ralf zu kommunizieren. So wird eine Schalke-Legende zerstört“, wird Backs von der Sport Bild zitiert.

Der im Sommer als Backup für den eigentlichen Stammkeeper Fährmann verpflichtete Müller hatte sich in der Verletzungspause seines teaminternen Konkurrenten für weitere Einsätze empfohlen. Dennoch verzichtete Reis zuletzt darauf, Müller zur neuen Nummer 1 zu erklären. „Der Verein hat schon mehrfach den Fehler gemacht, den Torwart zu wechseln, unter anderem auch vor zwei Jahren, als Martin Fraisl gespielt hat. Und ich glaube, dass Ralf in der vergangenen Erstliga-Saison gezeigt hat, dass er deutlich besser ist. Ralf war zuletzt einer der besten Bundesliga-Torhüter“, meint Berater Backs.

S04-Sportdirektor Hechelmann bezieht Stellung

Im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hält sich S04-Sportdirektor André Hechelmann in der Frage nach einer klaren Nummer eins etwas zurück. „Marius Müller hat in den Spielen, die er bisher gemacht hat, sehr gut gehalten. Letztendlich entscheidet der Trainer. Es ist Leistungssport. Wenn ein Spieler wie Marius seine Leistung bringt, muss man das in die Gesamtentscheidung miteinbeziehen. Grundsätzlich sind wir froh, dass wir sehr gute Torhüter in unseren Reihen haben“, sagte der Funktionär. Nach zwei Niederlagen in Serie ist Schalke am Samstag (13 Uhr, Sky) beim SV Wehen Wiesbaden gefordert. Mit Müller oder Fährmann im Kasten?