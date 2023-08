﻿Krawalle bei DFB-Pokalspiel: „Solche Leute sollten nie wieder ins Stadion dürfen“

Leipzig. Die aufregende und mitreißende Reise durch die Pokalwettbewerbe endete für den 1. FC Lok Leipzig am Sonntag mit einer doppelten schallenden Ohrfeige. Das 0:7 in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt war dabei nicht das Hauptproblem. Die Niederlage – da waren sich alle einig – fiel zu hoch aus. Getrübt wurden die ansprechende Leistung der Blau-Gelben und die allgemeine Festtagsstimmung von Krawallen außerhalb und innerhalb des Bruno-Plache-Stadions. Laut Präsident Torsten Kracht sei „dies aber ein gesamtdeutsches Problem“, man werde „prüfen, was man rechtlich nun machen kann“.

Ein geknickter Leipziger Kapitän hatte sich seinen Ehrentag beim 250. Einsatz für Lok anders vorgestellt. Djamal Ziane hatte einen ereignisreichen Nachmittag in den Beinen – erst vergab er frei vor Keeper Kevin Trapp die Großchance zur Führung, später musste er im Vollsprint an den Zaun zum Dammsitz eilen, um verbal bei der Deeskalation unbelehrbarer Krawallmacher zu helfen. Zu seinem Fehlschuss erhielt Ziane zu allem Überfluss noch eine kleine Spitze vom Nationalkeeper: „In der Unterbrechung bin ich an Kevin vorbeigelaufen und er sagte, er habe mir die Ecke extra angeboten. Er macht das lange Eck gut zu und ich wollte über sein Bein ins kurze schießen – aber er hält überragend.“

Eine „Handvoll, die wir natürlich rausbekommen müssen“

Weniger scherzhaft fiel dann der Dialog mit Schiedsrichter Michael Bacher kurz vor der Spielunterbrechung aus: „Der Schiri hatte mir gesagt, er habe viel Geduld, aber irgendwann muss er etwas machen, wenn auch noch Personen zu Schaden kommen können.“ Dass Böller und Raketen unmittelbar neben Balljungen und Rollstuhlfahrern landen, ist eine Unart, die weite Kreise zieht und nicht nur in Leipzig grassiert. Jene unrühmlichen Vorfälle seien laut Präsident Torsten Kracht „ein gesamtdeutsches Problem“ und „Pauschalverurteilungen sind hier fehl am Platz“. Der ehemalige Frankfurter Profi zeigte sich bestürzt und tief verärgert über die „Handvoll, die wir natürlich hier rausbekommen müssen“.

Dann wird der Freund klarer Worte noch deutlicher: „Wie kann man so bekloppt sein, Böller auf unsere eigenen Fans im Rollstuhl und auf Balljungen aus unserer U17 zu werfen? Sorry, aber da erwarte ich auch von den Fans, die da drumherum stehen, eine entsprechende Reaktion, dass sie die Übeltäter zur Verantwortung ziehen.“

„Ich wollte schon aufhören mit Fußball wegen so einer Scheiße“

Damit schlägt er in dieselbe Kerbe wie sein Trainer. Almedin Civa sagte nach dem Eklat ebenso deutlich: „Überall in diesem Land wird weggeschaut und die Fresse gehalten, im Glauben, dass dann alles besser wird. Die dürfen alles machen. Aber wehe, einer klaut mit 16 Jahren mal etwas. Es müsste so sein wie in England, solche Leute sollten nie wieder ins Stadion dürfen. Aber in unserer Gesellschaft kommt das nicht. Ich war gerade sehr emotional. Es verfolgt mich mein ganzes Leben, ich wollte schon aufhören mit dem Fußball wegen so einer Scheiße.“

Der Schiedsrichter habe alles richtig gemacht. Dann redete sich der 51-jährige Coach noch einmal in Rage: „Die Menschen, die zu der Situation beigetragen haben, sollten sich Gedanken machen, ob sie alles richtig machen im Leben. Wahrscheinlich bin ich auf gut Deutsch gesagt der Arsch, der das anspricht.“ Dabei war für das Spiel des Jahres von vielen Beteiligten im Vorfeld ein toller Rahmen mit Herzblut geschaffen – und von wenigen, offensichtlich ohne Sinn und Verstand, hinterrücks eingerissen worden. „Die Menschen drumherum, das sind 99 Prozent, ich liebe die. Sie machen alles für den Verein. Es tut mir unheimlich leid für die Menschen, die das hier auf die Beine gestellt haben“, sagte der Lok-Trainer. Laut Eintracht-Coach Dino Toppmöller habe das Spiel nicht vor dem Abbruch gestanden. Eine juristische Nachspielzeit wird aber unumgänglich sein.

Lok-Spieler holen sich Trikots am Frankfurter Teambus

Was die Mannschaft Civas über weite Teile der ersten Halbzeit auf die Beine stellte, macht Mut und wurde von den 11.000 wahren Fußballfans auch entsprechend goutiert. Perfekt eingestellt boten die Leipziger dem Bundesligisten lange Zeit die Stirn, ehe mit der Spielunterbrechung auch der sportliche Einbruch erfolgte. Rückkehrer Osman Atilgan gab preis: „Der Trainer hat gesagt, wir sollen Spaß haben und unser Ding machen. Die kochen auch nur mit Wasser!“ Djamal Ziane schränkte scherzhaft ein: „Ja, aber der eine kocht sein Wasser bald in Paris und der andere hat im WM-Finale gekocht.“

Kulinarisch herzhafter ging es in den Zweikämpfen zu, Farid Abderrahmane räumte humpelnd ein, dass dieses Spiel „schon ein großer Unterschied zu den normalen Partien war“ und er „kaum noch laufen“ könne. Per Pedes reichte es auf der letzten Rille gerade noch zum Frankfurter Teambus, um das ein oder andere Leibchen einzuheimsen. Tobias Dombrowa schielte auf das Trikot von Philipp Max. „Das haben wir so abgesprochen.“ Vielleicht hätte bei erfolgreicherem Abschluss des Lok-Stürmers in Hälfte eins ja auch Kevin Trapp die blau-gelbe Kabinenklinke geputzt. Allerdings hätte Djamal Ziane sein Jubiläumshemd sicher nur widerwillig abgegeben.

Dieser Text ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.