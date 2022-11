﻿Favorit England mit hungrigen Talenten, im Iran wird Fußball zur Nebensache

In WM-Gruppe B geht England als klarer Favorit ins Turnier. Bei den „Three Lions“ steht mit Jude Bellingham der einzige Legionär im Kader im Fokus. Während die USA mit vielen jungen Spielern aufwartet, ist bei Wales ein Routinier gefordert. Beim Iran gerät der Fußball indes zur Nebensache.

Jude Bellingham ist der einzige Bundesliga-Legionär im englischen Nationalteam. © Quelle: IMAGO/Cover-Images

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ENGLAND - Der junge Hoffnungsträger

Nach schwachen Monaten steht Englands Nationalteam um Supertalent Jude Bellingham bei der Endrunde in Katar einmal mehr unter Erfolgsdruck.

England möchte erneut nach einem großen Titel greifen. Bei der Europameisterschaft 2021 hatten die „Three Lions“ die Hand schon an der Trophäe. Doch dann gab es die Finalniederlage in London gegen Italien und über ein Jahr lang viele Enttäuschungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich glaube, ich bin die richtige Person, um die Mannschaft in das Turnier zu führen“, zeigte sich Nationaltrainer Gareth Southgate ziemlich unbeeindruckt von der heftigen Kritik auf der Insel. Pfiffe, Buhrufe, Pöbeleien und eine vernichtende Reaktion der Presse stellten die Arbeit des früheren Premier-League-Spielers infrage. Die große Fußballnation wirkt vor diesem Turnier zerrissen.

England bleibt trotz all dieser negativen Schlagzeilen aber ein Mitfavorit auf den Titel. Zu stark ist das Team, dem nicht nur aufgrund von Borussia Dortmunds Jude Bellingham eine glorreiche Zeit vorausgesagt wird. „Es ist außergewöhnlich, in dem Alter so konstant Fußball zu spielen“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic über seinen Schützling. Startrainer Pep Guardiola schätzt besonders die „Mentalität“ des 19-Jährigen, andere sehen Parallelen zu den englischen Mittelfeldlegenden Steven Gerrard und Frank Lampard. Bellingham mag diese Vergleiche nicht. „Sie waren zweifelsohne großartige Spieler. Ich habe aber andere Eigenschaften, bin ein anderer Spieler und eine andere Person“, sagte das BVB-Talent. Was sich nicht abstreiten lässt: Der 19-Jährige könnte eine ähnliche Rolle wie Gerrard und Lampard im Nationalteam bekleiden. Für das englische Boulevardblatt „Sun“ ist klar: „Nehmt Jude die Fesseln ab! Er muss mehr Freiheiten bekommen, um angreifen und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken zu können.“

Gefühlt trägt der erst 19-jährige Bundesliga-Profi die Hoffnung einer ganzen Nation. Aber erst mal muss der umstrittene Southgate die Frage nach dem Stammplatz beantworten.

Sardar Azmoun hat sich über die sozialen Netzwerke klar positioniert. © Quelle: IMAGO/GEPA pictures

IRAN - Nebensache Fußball

Im Iran stehen derzeit die systemkritischen Proteste mehr im Fokus als die nahende WM. Sardar Azmoun von Bayer Leverkusen hat sich klar positioniert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Iran ist wohl der umstrittenste Teilnehmer bei dieser WM. In dem Land dreht sich aktuell nur wenig um Fußball. Vielmehr bestimmen die systemkritischen Massenproteste die Schlagzeilen. Superstar Sardar Azmoun nimmt dabei eine klare Haltung ein.

Der Spieler von Bayer Leverkusen äußerte sich unter anderem via Instagram kritisch nach dem Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini – und riskierte damit seine Freiheit. „Er stellt sich mit seinen Posts klar auf die Seite der Demonstranten. Azmoun erhält dadurch die Unterstützung vieler Fans“, sagte der ehemalige iranische Profiringer Shoan Vaisi dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Bundesliga-Profi Azmoun ging mit den Beiträgen in die Offensive. „Ich hoffe, eines Tages wird die ganze Welt dich respektieren“, hatte der 27-Jährige zu einem Foto einer iranischen Frau ohne Kopftuch geschrieben. Die Menschen im Iran könnten die WM nun sogar für weitere Proteste nutzen. Die Menschen des Landes wollten jedoch gar nicht, dass es zur Teilnahme kommt. „Es wurde in Umfragen der WM-Ausschluss gefordert“, sagt Vaisi.

Die USA reist mit einigen jungen Spielern nach Katar. © Quelle: IMAGO/Icon SMI

USA - Jugend forscht

Die Scouts aus aller Welt werden genau hinschauen: Die USA haben mehrere hochtalentierte Jungprofis in ihren Reihen – auch aus der Bundesliga.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaum ein anderer WM-Teilnehmer tritt in Katar mit so vielen Toptalenten an wie die USA. Die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Profi Gregg Berhalter dürfte besonders bei den Scouts ganz oben auf dem Zettel stehen. Denn nicht nur für Joe Scally ist es eine Chance, sich auf der großen Weltbühne zu präsentieren.

„Die Fans können sich auf eine junge, aufregende Mannschaft freuen, die hungrig auf Siege ist und alles für ihr Land geben wird. Es wird ein sehr interessantes Turnier“, sagte der erst 19 Jahre alte Scally im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Neben dem Verteidiger von Borussia Mönchengladbach gibt es viele andere Shootingstars bei den „Yanks“. Bestens bekannt aus der Bundesliga ist Giovanni Reyna. Der 20-Jährige von Borussia Dortmund ist neben Christian Pulisic vom FC Chelsea und Brenden Aaronson von Leeds United der große Hoffnungsträger in der Offensive der USA. „Die US-Nationalmannschaft ist ein junges, aufregendes Team, das viel zu bieten hat“, betont Scally.

Und selten passte die Bezeichnung US-Boys so gut wie vor diesem Turnier. Doch bei all dieser Talenteflut würde ein bisschen mehr Erfahrung der Mannschaft guttun. Zwar haben auch die Mittelfeldstützen Weston McKennie und Tyler Adams einige Einsätze in europäischen Topligen auf dem Buckel, trotzdem sind Turniere wie eine WM für alle bis auf Reservist DeAndre Yedlin Neuland.

Die US-Boys befinden sich seit Dezember 2018 auf Kurs. Coach Berhalter führte die Mannschaft zum Titel in der Concacaf Nations League und zum Sieg beim Gold Cup 2021.

Für die „Yanks“ bahnt sich nun ein Dreikampf um Platz zwei in der Gruppe hinter England an. Für den Gladbacher Scally ist klar: „Unsere Gruppe ist sehr stark besetzt. Wir gehen die Spiele aber mit Selbstbewusstsein an und werden uns gegen alle Widerstände wehren. Wir müssen uns immer weiter pushen, um die Gruppenphase zu überstehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gareth Bale ist der Superstar der walisischen Nationalmannschaft. © Quelle: IMAGO/PA Images

WALES - Er geht als Legende

Vieles deutet darauf hin, dass die walisische Fußballlegende Gareth Bale bei der WM nach über 16 Jahren letztmals für die „Roten Drachen“ aufläuft

Die zweite WM-Teilnahme von Wales ist wahrscheinlich mit einem Abschied verbunden: Gareth Bale beendet nach Einschätzung vieler Expertinnen und Experten seine Zeit bei den „Roten Drachen“ nach über 16 Jahren. Und der einstige Skandalprofi geht als Legende.

Eigentlich kann ein einziger Spieler in einer Teamsportart nicht alleine für den Erfolg sorgen. Aber wenn es jemals ein Beispiel dafür gab, dass ein Team auf nur einen Spieler zu beschränken ist, dann im Falle von Wales und Bale.

Mit dem inzwischen 33-Jährigen feierte das Land seine bisher größten Erfolge. Ob bei den Europameisterschaften 2016 und 2021 oder auf dem Weg nach Katar – immer wieder stand Ex-Real-Madrid-Star Bale im Fokus. „Große Spieler liefern in großen Spielen ab“, sagte Nationaltrainer Rob Page einst. Wales ist Bale und Bale ist Wales.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge“, hieß es einst über die vermeintlichen Prioritäten des Offensivstars. Bald dürfte Golf an die erste Stelle rücken. Denn im Mittleren Osten könnte Bales Stern nun ein letztes Mal am Fußballhimmel leuchten.