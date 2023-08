Arsenal bestätigt Diagnose: Millionen-Zugang Timber fällt lange aus

Bittere Nachricht für den FC Arsenal: Millionen-Zugang Jurrien Timber wird den „Gunners“ in den kommenden Wochen fehlen. Der 22-Jährige zog sich beim Premier-League-Auftakt der Londoner am vergangenen Samstag gegen Nottingham Forest (2:1) eine Kreuzband-Verletzung im rechten Knie zu, wie der Klub am Mittwochnachmittag bekanntgab. Der niederländische Innenverteidiger müsse sich nun einer Operation unterziehen und werde „für einige Zeit“ nicht zur Verfügung stehen, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Defensivspieler hatte sich beim Liga-Duell mit Nottingham (2:1) kurz nach dem Seitenwechsel beim Stand von 2:0 das Knie verdreht und musste gestützt von Betreuern vom Platz geführt werden. Für ihn kam Takehiro Tomiyasu in die Partie. Ein schnelle Rückkehr auf den Rasen wird es vor dem Hintergrund des Eingriffs am vorderen Kreuzband nicht geben.

Timber war erst in diesem Sommer vom niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam zu Arsenal gekommen. Die Dienste des jungen Verteidigers waren den „Gunners“ eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro wert. Der 15-malige Nationalspieler, der für Profimannschaft von Ajax auf 121 Partien (sechs Tore, vier Vorlagen) gekommen war, hatte in den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison direkt in der Startelf gestanden, beim Sieg gegen Manchester City im Community Shield (5:2 n.E.) gar den ersten Titel mit seinem neuen Arbeitgeber gefeiert.