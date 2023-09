Kritik an Havertz wächst: Transfer zu Arsenal „ergibt keinen Sinn“

Für den FC Arsenal läuft die Saison bisher nach Maß. In der Premier League gewannen die Gunners vor der Partie am Sonntagnachmittag gegen den Erzrivalen Tottenham Hotspur (15 Uhr/Sky) vier der ersten fünf Spiele und auch der Champions-League-Auftakt glückte mit einem 4:0-Sieg über die PSV Eindhoven. Einen eher geringen Anteil am erfolgreichen Saisonstart hat Kai Havertz. Der 24-Jährige war im Sommer vom FC Chelsea zu den „Gunners“ gewechselt. Er kam zwar in allen bisherigen Saisonspielen unter Trainer Mikel Arteta zum Einsatz, Tore oder Vorlagen lieferte der deutsche Nationalspieler bisher aber nicht. In den Chor der Kritiker stimmte nun auch der ehemalige Kapitän des FC Liverpool, Graeme Souness, ein.

In seiner Kolumne für die britische Zeitung Daily Mail stellte der Schotte gar den gesamten Havertz-Transfer in Frage „Nicht alle Ausgaben von Arsenal ergeben für mich Sinn. Sie haben 75 Millionen Euro für Kai Havertz hingelegt. So viel Geld gibt man doch nicht für das aus, was er in den letzten drei Spielzeiten bei Chelsea gezeigt hat.“ In seiner Zeit bei den „Blues“ erlebte Havertz drei verschiedene Trainer, von denen laut Souness keiner aus Havertz einen Topspieler formte: „Sie haben das Geld in der Hoffnung ausgegeben, dass Mikel Arteta aus ihm etwas anderes herausholen kann, als es Frank Lampard, Thomas Tuchel oder Graham Potter geschafft haben. Viel Glück dabei, Mikel.“, fügte der ehemalige Nationalspieler hinzu.

Gunners-Coach Arteta lobte Havertz hingegen zuletzt nach dem Champions-League-Auftaktsieg gegen Eindhoven. Der Mittelfeldspieler habe „eine gute Verbindung“ zu seinen Mitspielern. Der Trainer ist davon überzeugt, dass der Deutsche „bald in Bestform“ kommt. Für seinen Ex-Klub Chelsea hatte Havertz in wettbewerbsübergreifend 139 Spielen insgesamt 47 Scorerpunkte (32 Tore, 15 Vorlagen) gesammelt.