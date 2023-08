FC Arsenal gegen Manchester City live im TV und Online-Stream sehen

Noch vor dem Premier-League-Start am 11. August kommt es in England zu einem echten Kracher: Im Finale des englischen Supercup duellieren sich Vizemeister FC Arsenal und Triple-Sieger Manchester City am Sonntag (17 Uhr) um den ersten Titel der Saison. In der zurückliegenden Spielzeit hatten sich die beiden Top-Klubs noch bis in den Liga-Endspurt hinein ein packendes Rennen um die Krone in Englands Eliteklasse geliefert.

Mitwirken wird erstmals in einem Pflichtspiel der „Gunners“ auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz, der vom Londoner Rivalen FC Chelsea zu Arsenal kam. Aufseiten der Citizens wird Innenverteidiger Josko Gvardiol - durch seinen Wechsel für rund 91,5 Millionen Euro der teuerste Abwehrspieler jemals - indes wohl noch nicht mitwirken. Seine Verpflichtung wurde erst am Samstag offiziell vermeldet.

Wie sehe ich das Spiel FC Arsenal gegen Manchester City live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] zeigt den Community Shield zwischen dem FC Arsenal und Manchester City live. Uli Hebel kommentiert die Partie zusammen mit Experte Sebastian Kneißl ab 17 Uhr.

Wird die Partie FC Arsenal gegen Manchester City im Free-TV übertragen?

Nein, DAZN hält die Exklusivrechte an der Partie zwischen dem FC Arsenal und Manchester City.

Kann ich FC Arsenal gegen Manchester City im Livestream verfolgen?

Bei DAZN [Anzeige] wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen dem FC Arsenal und Manchester City geben. Die Monatsmitgliedschaft für ein DAZN-Paket, das die Community-Shield-Übertragungen beinhaltet, ist derzeit ab 6,99 Euro zu haben.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für FC Arsenal gegen Manchester City?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Finale zwischen dem FC Arsenal und Manchester City bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.