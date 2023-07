Arsenal unterliegt Manchester United - Havertz wirkungslos

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz hat sein drittes Spiel mit seinem neuen Klub FC Arsenal verloren. Nach einem 1:1 gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg sowie einem 5:0 gegen ein All-Star-Team der nordamerikanischen MLS, bei dem der Offensivspieler sein erstes Tor für die „Gunners“ erzielte, mussten sich die Londoner im Duell mit Premier-League-Konkurrent Manchester United im Rahmen ihrer US-Tournee mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Auch ein im Anschluss angesetztes Elfmeterschießen endete mit 5:3 zugunsten der „Red Devils“.

Vor 82.262 Zuschauern im MetLife Stadium in New Jersey geriet Arsenal durch einen Treffer des neue ManUnited-Kapitäns Bruno Fernandes (30.) ins Hintertreffen. Ex-BVB-Profi Jadon Sancho erhöhte kurz darauf auf 2:0 (37.). Havertz, der von Beginn an auf dem Platz stand, konnte die Niederlage nicht verhindern und blieb weitestgehend wirkungslos. Gefährlich wurde er lediglich einmal mit einem Kopfball, der auf dem Tornetz der „Red Devils“ landete. Nach 71 Minuten war sein Arbeitstag beendet. Für ihn kam Emile Smith Rowe in die Partie.

Havertz war im Sommer 2020 für eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea gewechselt. Dort kam er in 139 Pflichtspielen zum Einsatz (32 Tore, 15 Vorlagen) und gewann unter anderem die Champions League (2021). In der vergangenen Saison enttäuschten die „Blues“ jedoch und verpassten als Zwölfter der englischen Eliteliga die Qualifikation für das europäische Geschäft. Den 24 Jahre alten Havertz zog es für 75 Millionen Euro zum Londoner Rivalen FC Arsenal, bei dem im Zuge der Vorbereitung nun noch ein Duell mit dem spanischen Spitzenklub FC Barcelona (27. Juli) sowie Ligue-1-Klub AS Monaco (2. August) wartet.

Havertz bei Skill-Challenge schwach

Am 6. August starten die „Gunners“ gegen Manchester City im Community Shield in die neue Pflichtspielphase. Havertz hatte bei seinem neuen Arbeitgeber einen holprigen Start erwischt. Der Millionen-Einkauf hatte bei einer Skill-Challenge schwach abgeschnitten, in 60 Sekunden keine einzige Flanke im Tor unterbringen können und damit einen Negativrekord aufgestellt. Ein Video des Wettbewerbs war in den sozialen Medien verbreitet worden, der Offensivspieler hatte harsche Kritik einstecken müssen.