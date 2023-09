FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur live im TV und Online-Stream sehen

In der Premier League kommt es am Sonntag zu einem elektrisierenden Showdown. Vizemeister FC Arsenal empfängt Stadtrivale Tottenham Hotspur am Nachmittag (15 Uhr) zum „North-London-Derby“. Beide Teams sind stark in die Saison gestartet, spielten jeweils nur einmal Unentschieden. Um aber im Titelkampf weiter mit Manchester City Schritt zu halten reicht nur ein Sieg in dem prestigeträchtigen Duell.

Arsenal kann die Partie mit breiter Brust angehen: Die „Gunners“ sammelten unter der Woche weiteres Selbstvertrauen, fegten PSV Eindhoven zum Start in die Champions League mit 4:0 aus dem Stadion. Tottenham geht dafür ausgeruht in die Partie – ein Vorteil für das Team des neuen Trainers Ange Postecoglou? Die Bilanz in der jüngeren Vergangenheit spricht indes für die Hausherren: Arsenal gewann vier der letzten fünf Derbies, darunter die beiden Duelle in der vergangenen Saison.

Wie sehe ich das Spiel FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur live im TV?

Sky zeigt das Premier-League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur am Sonntag live und exklusiv auf Sky Sport Premier League. Die Übertragung des North-London-Derby beginnt um 14.30 Uhr, die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen. Kommentiert wird das Spiel von Joachim Hebel.

Wird die Partie zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte an der Übertragung des North-London-Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur.

Kann ich das Spiel zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur im Livestream verfolgen?

Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur über Sky Go oder WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur?

Das Internet bietet Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Premier-League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

