Havertz-Panne beim FC Arsenal: Interview mit Neuzugang kursiert im Netz

Vieles neu beim Oberligisten

Die vielen Erfolge der Fußballer des SV Todesfelde in den vergangenen Jahren wurden gefeiert, sie haben aber auch die Erwartungshaltung an die Oberliga-Mannschaft in die Höhe geschraubt. Der neue Trainer Björn Sörensen startete mit seinem Team in die Vorbereitung auf die neue Punktrunde.