Augsburg vermeldet Transfer von U20-Nationalspieler Breithaupt

Weltumseglung

Jury-Entscheid nach Crash: US-Team 11th Hour Racing gewinnt das Ocean Race

Nach dem Crash in Den Haag, der das führende US-Team 11th Hour Racing ausgebremst hatte, musste die Ocean-Race-Jury über den Sieg bei der Weltumseglung entscheiden. Am Donnerstag gab sie bekannt: Charlie Enright und Co. erhalten Wiedergutmachung und sind der Gewinner.