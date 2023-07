Transfer fix: Pepi verlässt Augsburg in Richtung Eindhoven

Bundesligist FC Augsburg hat seinen bisher größten Transfer-Flop abgegeben. Stürmer Ricardo Pepi, der im Januar 2022 für mehr als 16 Millionen Euro verpflichtet worden und weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, trägt künftig das Trikot der PSV Eindhoven. Immerhin dürfte sich der finanzielle Verlust für den FCA noch in einem erträglichen Rahmen bewegen. Dem Vernehmen nach zahlen die Niederländer für den US-Amerikaner eine Ablöse im zweistelligen Millionen-Bereich. Wie die PSV am Freitag bekanntgab, erhält der 20-Jährige einen Vertrag bis 2028.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pepi war vom FC Dallas aus der nordamerikanischen MLS in die Bundesliga gewechselt. Nachdem er in 16 Pflichtspiel-Einsätzen für die Augsburger ohne Torbeteiligung geblieben war, spielte er in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Groningen. Dort lief es für den Angreifer deutlich besser. In 29 Einsätzen kam der 15-malige US-Nationalspieler auf zwölf Treffer. Der Marktwert Pepis beträgt aktuell laut transfermarkt.de neun Millionen Euro.

Ricardo ist noch sehr jung, also ist er auch ein Transfer für die Zukunft. Eindhoven-Fußballdirektor Earnest Stewart

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ricardo hat die Qualitäten, die wir bei einem Stürmer suchen, die Qualitäten eines PSV-Spielers. Er hat schon mehrfach bewiesen, dass er ein Torjäger ist, und er arbeitet sehr hart dafür. Es spricht für sich, dass er beim FC Groningen für so viele Tore verantwortlich war“, wird PSV-Direktor Earnest Stewart in der Klub-Mitteilung zitiert: „Mit Luuk de Jong haben wir den besten Kopfballspieler der Niederlande, aber bei der Menge an Spielen, die man bestreitet, möchte man auf jeder Position doppelt besetzt sein. Ricardo ist noch sehr jung, also ist er auch ein Transfer für die Zukunft.“