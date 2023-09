Reuter nicht mehr Geschäftsführer des FC Augsburg

Der FC Augsburg vollzieht einen Wechsel in der Chef-Etage. Stefan Reuter wird mit sofortiger Wirkung nicht mehr als Geschäftsführer Sport tätig sein sondern in ein „beratende Rolle des Klubs wechseln“. Das verkündete der Klub am Dienstagnachmittag. In einem Medienbericht war von einem Rücktritt Reuters die Rede, der FCA schreibt jedoch von einer in gemeinsamen Gesprächen beschlossenen „Neuausrichtung des Klubs“.

Der frühere Nationalspieler war seit 2013 in der leitenden Funktion für den FCA tätig. Sein Vertrag war vor zwei Jahren erst langfristig bis 2026 verlängert worden. Fortan soll er nun die neue sportliche Leitung um Sportdirektor Marinko Jurendic, der im Sommer vom FC Zürich kam, beratend unterstützen.

„Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche geführt, um Weichen für eine Neuausrichtung zu stellen und verbesserte Strukturen für den FCA zu schaffen. Nach knapp elf intensiven Jahren, dem Meistern des letzten Transferfensters und der Einarbeitung von Sportdirektor Marinko Jurendic ist dies für mich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um Verantwortlichkeiten weiterzugeben“, wird Reuter in der Klub-Mitteilung zitiert

„Auch wenn sich Stefan Reuter jetzt aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, wird er dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben und beratend zur Seite stehen“, erklärte Präsident Markus Krapf. „Stefan Reuter ist und bleibt eines der Gesichter des FC Augsburg und wird in seiner neuen Rolle einen wichtigen Beitrag für die künftige Entwicklung des Clubs leisten.“