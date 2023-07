Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent: Phillip Tietz verlässt Darmstadt

Der FC Augsburg hat sich nach der Verpflichtung von Sven Michel (Union Berlin) erneut auf der Stürmer-Position verstärkt. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, kommt Phillip Tietz von Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98. Der 26-Jährige, der ursprünglich noch bis 2024 an die Lilien gebunden war, unterschrieb beim FCA einen Vertrag bis 2027.

Ex-Weltmeister Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, sagte: „Mit Phillip Tietz haben wir einen körperlich robusten Stürmer, der für Darmstadt nicht nur viele Tore geschossen hat, sondern auch mit Leidenschaft, Einsatz und Willen vorangegangen ist, für uns gewonnen. Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend in unsere junge Mannschaft.“

Tietz war in der abgelaufenen Saison mit zwölf Liga- sowie zwei DFB-Pokal-Toren Darmstadts bester Torschütze und stand in allen 37 Pflichtspielen des Klubs auf dem Platz. Seine Anfänge machte der Stürmer in seiner Geburtsstadt bei Eintracht Braunschweig, wo er zum Profi reifte. Anschließend folgten Stationen beim SC Paderborn (2018 bis 2019), Carl Zeiss Jena (Leihe von 2018 bis 2019) und Wehen Wiesbaden (2019 bis 2021).