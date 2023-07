Berichte: Dembélé unmittelbar vor Wechsel zu PSG

Ousmane Dembélé steht offenbar unmittelbar vor der Rückkehr nach Frankreich. Laut der L‘Équipe und RMC Sport will der französische Branchenprimus Paris Saint-Germain die im Vertrag des Offensivspielers verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro ziehen. Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge hat der 26-Jährige einem Wechsel bereits zugestimmt. Dembélés Noch-Klub FC Barcelona sei in einem Schreiben über das PSG-Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden.

Die Franzosen hoffen nun, den Transfer zeitnah abwickeln zu können. Denn: Die Klausel des Flügelspielers soll schon am Montag auslaufen. Dembélé soll in Paris dem Vernehmen nach einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Darauf habe sich PSG mit dem Berater des 37-maligen französischen Nationalspielers verständigt.

Der 26 Jahre alte Vize-Weltmeister war 2017 für eine Ablösesumme in Höhe von 135 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselt. Dort kam er seither in 185 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte 40 Tore und bereitete 43 weitere Treffer vor. Bereits vor seinem Engagement beim BVB hatte Dembélé in der Ligue 1 gespielt, stand bis 2016 bei Stade Rennes unter Vertrag. Sein Kontrakt bei den Katalanen ist noch bis 2024 gültig.