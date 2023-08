Ex-BVB-Star Dembélé verlässt FC Barcelona in Richtung Paris

Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain hat eine hochkarätige Verstärkung für seine Offensive gefunden. Wie der Ligue-1-Champion am Samstag mitteilte, wechselt Ousmane Dembélé vom FC Barcelona nach Paris. Der französische Offensivspieler erhält einen Vertrag bis 2028. Medienberichten zufolge nutzt Dembélé eine in seinem Vertrag in Barcelona verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro für den Transfer. Der Kontrakt bei den Katalanen war noch bis 2024 gültig.

„Ich freue mich sehr, zu Paris Saint-Germain zu wechseln und kann es kaum erwarten, in meinen neuen Farben zu spielen“, sagte Ousmane Dembélé in einer Klub-Mitteilung: „Ich hoffe, hier weiter zu wachsen und alle Klub-Liebhaber stolz zu machen. "

Dembélé war 2017 nach nur einem Jahr bei Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt. Mit einer Ablösesumme von angeblich 135 Millionen Euro ist der Offensivkünstler der bislang teuerste vom BVB zu einem anderen Klub transferierte Spieler. Der heute 26-Jährige hatte seinerzeit versucht, den Wechsel mit einem Trainingsstreik bei den Schwarz-Gelben, die ihn im Jahr zuvor von Stade Rennes als eines der Toptalente Europas verpflichtet hatten, zu forcieren. Für Barça kam der Flügelstürmer, der immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, auf wettbewerbsübergreifend 185 Einsätze, in denen ihm 40 Treffer und 43 Assists gelangen. Für das französische Nationalteam, mit dem er 2018 Weltmeister wurde, bestritt er 37 Länderspiele (vier Tore).

