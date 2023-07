FC Barcelona gegen FC Arsenal live im TV und Online-Stream sehen

Während für den FC Arsenal bereits das dritte Testspiel in den Staaten ansteht, wartet auf den FC Barcelona im SoFi-Stadium von Los Angeles (4:30 Uhr MESZ) das erste Vorbereitungsspiel des Sommers. Eigentlich hatte der spanische Meister bereits am Sonntag gegen Juventus Turin testen wollen, doch die Partie musste abgesagt werden, nachdem sich ein Großteil der Mannschaft von Trainer Xavi einen Virus eingefangen hatte. So wurde es auch mit dem Debüt von Neuzugang Ilkay Gündogan nichts, das nun gegen den englischen Vizemeister stattfinden soll.

Der FC Arsenal mit Neuzugang Kai Havertz sinnt nach der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Manchester United auf Wiedergutmachung und will seine Amerika-Reise mit einem Sieg beenden. Schon zuvor hatten die “Gunners” bei einem Test gegen den 1. FC Nürnberg nur 1:1 gespielt.

Wird das Testspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Arsenal im TV übertragen?

Ja, das Testspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Arsenal wird es auf dem Sportdigital-Sender zu sehen geben. Dieser ist in mehreren Pay-TV-Paketen, unter anderem bei Sky, enthalten.

Wird das Testspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Arsenal im Free-TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Arsenal wird nicht im Free-TV übertragen.

Kann ich FC Barcelona gegen den FC Arsenal im Livestream verfolgen?

Der kostenpflichtige Sportsender Sportdigital überträgt die Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Arsenal am Donnerstag live auf sportdigital.de. Anstoß ist um 4:30 Uhr. DAZN-Kunden können über den Streaming-Dienst ebenfalls auf die Übertragung zugreifen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Partie über die Website des FC Arsenal zu verfolgen. Das ist allerdings ebenfalls nicht kostenlos. Für den Spielpass werden mindestens 4,99 Pfund fällig.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für FC Barcelona gegen den FC Arsenal?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Testspiel FC Barcelona gegen den FC Arsenal bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.