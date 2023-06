Die Deutschen beim FC Barcelona: Ilkay Gündogan ist die Nummer sieben

Seit Montagvormittag ist klar: Nationalspieler Ilkay Gündogan wechselt wie erwartet von Manchester City zum FC Barcelona. Seinen auslaufenden Vertrag beim Triple-Sieger verlängerte der Mittelfeld-Star damit nicht, dafür unterschrieb er beim spanischen Meister bis 2025 - inklusive Option auf eine weitere Saison. Insgesamt ist Gündogan der siebte deutsche Spieler im Trikot von Barca. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt zurück auf die Vorgänger des 32-Jährigen.

Otto Maier

Der 1877 in der Stadt des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Heidenheim geborene Maier zählte 1899 zu den Gründungsmitgliedern des FC Barcelona. Von 1900 bis 1904 war er auch Trainer Klubs.

Udo Steinberg

Der 1919 im Alter von nur 43 Jahren gestorbene gebürtige Berliner gehörte von 1901 bis 1910 der ersten Mannschaft an und erzielte Klub-Statistiken zufolge 57 Tore in 75 Spielen für Barca.

Emil Walter

Der Verteidiger spielte von 1924 bis 1930 für Barcelona und gewann mit dem Klub unter anderem einmal die spanische Meisterschaft und dreimal den nationalen Pokal. Er lief 248 Mal für die „Blaugrana“ auf, dabei gelangen ihm 16 Treffer.

Bernd Schuster

Der „blonde Engel“, gebürtig aus Augsburg, verbrachte den Großteil seiner Spielerkarriere in Spanien. 1980 kam er vom 1. FC Köln nach Barcelona, wo er bis 1988 unter anderem einmal spanischer Meister, dreimal Pokalsieger und einmal (1982 unter Trainer Udo Lattek) Europapokalsieger der Pokalsieger wurde. 1988 zog er zu Erzrivale Real Madrid weiter, wo er von 2007 bis Ende 2008 auch Trainer war, und spielte außerdem in La Liga noch für Atlético Madrid (1990 bis 1993).

Robert Enke

Nach drei erfolgreichen Jahren bei Benfica Lissabon kam Torwart Enke 2002 nach Barcelona. Unter dem damaligen Trainer Louis van Gaal kam der damals 25-Jährige in der Saison 2002/2003 aber nur auf vier Pflichtspieleinsätze. Nach einer Ausleihe zu CD Teneriffa zog Enke im Sommer 2004 zum damaligen Bundesligisten Hannover 96 weiter. Dort unter Vertrag stehend, wurden seine Depressionen wieder akut, aufgrund deren sich der Nationalkeeper am 10. November 2009 mit nur 32 Jahren das Leben nahm.

Marc-André Ter Stegen

2014 verließ der Torwart seinen Herzensklub Borussia Mönchengladbach und schloss sich den Katalanen an. In den ersten zwei Jahren musste sich ter Stegen zunächst noch mit einer Rolle als Teilzeitkraft zufrieden geben: Sein Konkurrent Claudio Bravo durfte in La Liga ran, der Deutsche bekam im Pokal und in der Champions League den Zuschlag. Seit 2016 ist ter Stegen die unangefochtene Nummer eins. Die beachtliche Titel-Ausbeute in bislang neun Jahren Barca-Jahren für den gebürtigen Mönchengladbacher: je fünf Meistertitel und Pokalsiege, zudem gleich im Debütjahr der Gewinn der Champions League.









