Mega-Vertrag bis 2031

Transfer fix: FC Barcelona schnappt sich brasilianisches Top-Talent

Der FC Barcelona hat sich die Dienste des brasilianischen Wunderkinds Vitor Roque gesichert. Am Mittwochmittag bestätigten die Katalanen den Transfer des 18-Jährigen, für den Barcelona 40 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen an CA Paranaense überweist.