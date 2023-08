Bericht: Ter Stegen vor Verlängerung – Barca-Keeper lässt Gehalt aufschieben

Der FC Barcelona plant offenbar langfristig mit Marc-André ter Stegen auf der Torhüter-Position. Wie die Marca berichtet, hat sich der spanische Spitzenklub mit dem 31-Jährigen bereits auf eine Verlängerung des aktuell noch bis 2025 gültigen Vertrags geeinigt. Demnach soll das neue Arbeitspapier des 34-maligen deutschen Nationaltorwarts bis 2028 laufen. Dies sei in einem Gespräch des Torhüters mit der Klub-Führung um den neuen Sportdirektor Deco fixiert worden.

Ter Stegen, der 2014 für eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt war, ist zwischen den Pfosten der Katalanen die unangefochtene Nummer eins. Besonders in der abgelaufenen Saison zeigte der gebürtige Gladbacher starke Leistungen, kassierte in 38 Liga-Spielen lediglich 18 Gegentore und hielt 26-mal die Null – Rekord in der spanischen Eliteklasse. Im Juni war der Keeper zudem zum zweiten Kapitän ernannt, ist nun erster Vertreter von Spielführer Sergi Roberto.

Ter Stegen möchte dem Klub im Zug der Verlängerung zudem offenbar finanziell entgegenkommen. So soll der Keeper bereit sein, einen Teil seines Gehalts für die kommenden beiden Jahr auf die drei nachfolgenden Jahre aufzuschieben. Der spanische Topklub würde so zumindest kurzfristig Geld sparen, um im Kader personell noch einmal nachjustieren zu können.