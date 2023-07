„Erheblicher Teil“ der Mannschaft erkrankt: FC Barcelona sagt Spiel ab

Bundestrainerin lässt Rückkehr offen

Oberdorf-Einsatz beim WM-Auftakt? Voss-Tecklenburg bleibt zurückhaltend

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Montag gegen Marokko in die WM in Australien und Neuseeland. Leistungsträgerin Lena Oberdorf und zwei weitere Akteurinnen waren zuletzt fraglich. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gab nun Einblicke in ihre Pläne.