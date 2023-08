Platzverweis-Festival bei Gündogan-Debüt: Barca verpatzt Saisonstart

Ilkay Gündogan ist bei seinem Pflichtspiel-Debüt für den FC Barcelona mit seinem neuen Team nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Beim FC Getafe setzte der deutsche Nationalspieler, der im linken offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, kaum Akzente. Nach einer vergebenen Großchance per Direktabnahme, die Getafe-Keeper David Soria glänzend parierte, wurde der Neuzugang von Triple-Sieger Manchester City in der 79. Minute ausgewechselt. Für Wirbel sorgten andere.

Barcelona-Trainer Xavi sieht die Rote Karte

So stellte Schiedsrichter César Soto Grado in der ruppig geführten Partie gleich drei Akteure vom Platz – zunächst sah Barcas Offensivstar Raphinha (42. Minute), der Gastón Álvarez per Ellbogenschlag zu Boden streckte, Glatt-Rot. In der zweiten Hälfte erwischte es dann Getafes Jaime Mata (57.), der wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot bestraft wurde. Am Ende verwies der Referee sogar Barcelona-Trainer Xavi des Feldes. Der Coach hatte sich zuvor vehement beschwert.

Somit hat der amtierende Meister Barcelona den Saisonauftakt verpatzt. Rivale Real Madrid machte es am Samstag mit einem 2:0-Sieg bei Athletic Bilbao besser und ist damit nach dem Premierenspieltag sogar Tabellenführer, gemeinsam mit CA Osasuna.