Xavi wütet nach Barca-Patzer: „Eine absolute Schande“

Nach dem 0:0 beim Liga-Debüt von Nationalspieler Ilkay Gündogan im Trikot des FC Barcelona hat Trainer Xavi Hernandez verärgert auf das Ergebnis reagiert. „Wir haben es hart versucht und es verdient gehabt, zu gewinnen. Wir haben einen Punkt bekommen, von dem wir nicht glauben, dass es genug ist“, sagte er am Sonntagabend nach dem Unentschieden am ersten Spieltag der Primera División gegen den FC Getafe. „Wir sollten uns nicht zu sehr darüber aufregen. Auch vergangene Saison sind wir schlecht gestartet, aber am Ende hat es funktioniert.“

In einer hitzigen Partie sah Barcelonas Raphinha wegen eines Ellenbogenschlags die Rote Karte (42. Minute). In der zweiten Halbzeit musste Barças Trainer den Spielfeldrand verlassen, nachdem er sich wüst bei den Unparteiischen beschwert hatte (70.). „Ein Thema beim Schiedsrichter-Meeting war, dass sie mehr Verständnis für die Trainer haben – wir stehen unter Spannung, machen Gesten. Und bei der ersten Angelegenheiten schicken sie mich vom Platz. Es ist eine sehr große Ungerechtigkeit, was wir erlebt haben“, sagte Xavi. Auch Getafe beendete die Partie nach Gelb-Rot für Jaime Mata nur zu zehnt (57.).

Xavi kritisiert Entwicklung und Nachspielzeit

Über die Entwicklung des spanischen Fußballs sprach der Barca-Trainer mit Blick auf das erste Saisonspiel sehr kritisch. „Wenn dies das Produkt La Liga ist, sie dieses Spiel als Produkt von La Liga verkaufen wollen, ist das für mich eine Schande. Eine absolute Schande. Es ist normal, dass die Leute keinen Fußball schauen wollen. Das war praktisch kein Fußballspiel“, wütete Xavi, der auch die zehn sowie 16 Minuten Nachspielzeit kritisierte: „Das mit der Nachspielzeit ist eine weitere Schande. Netto-Spielzeit im Fußball und dann hat sich das Thema erledigt. Ich habe das schon tausendmal gesagt. So machen wir uns nur lächerlich.“

