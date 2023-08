Ex-Profi Deco wird Sportdirektor beim FC Barcelona

Der FC Barcelona hat einen neuen Sportdirektor. Wie der katalanische Traditionsklub am Mittwoch mitteilte, erhält der frühere Barça-Profi Deco einen Vertrag über drei Jahre. Der Portugiese werde für die sportliche Philosophie des Klubs sowie gemeinsam mit dem Trainerstab für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich sein.

Der 45 Jahre alte Deco werde bis zum Abschied von Fußballdirektor Mateu Almany Anfang September noch mit diesem zusammenarbeiten, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Duo wird damit für den finanziell nach wie vor angeschlagenen Klub auch gemeinsam die am 1. September endende Transferperiode bestreiten. Über Details zur künftigen sportlichen Struktur wolle man in den kommenden Wochen informieren, teilten die Katalanen weiter mit.

In seiner aktiven Karriere trug Deco von 2004 bis 2008 das Barca-Trikot. In 161 Pflichtspielen für den Klub gelangen dem gebürtigen Brasilianer 20 Tore und 45 Vorlagen. Zweimal wurde er mit den Katalanen spanischer Meister (2005 und 2006), einmal Champions-League-Sieger (2006). Vor seiner Zeit in Barcelona spielte er in Europa unter anderem für Benfica Lissabon und den FC Porto. Von 2008 bis 2010 lief er für den FC Chelsea auf, ehe er seine Karriere zwischen 2010 und 2013 bei Fluminense Rio de Janeiro ausklingen ließ.