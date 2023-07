Vom Tor bis in die Chef-Etage: So ist der Stand beim Bayern-Umbruch

Umbrüche hat es schon viele gegeben in der Geschichte des FC Bayern. Und trotzdem stehen die Zeichen nach der Achterbahn-Saison, die mit der Last-Minute-Meisterschaft zumindest ein bisschen gerettet wurde, in diesem Sommer mehr denn je auf Neustart. Nach der Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird nicht nur der Spieler-Kader in allen Teilen auf Vordermann gebracht, auch in der Führungsetage wurde und wird durchrotiert. Ein Blick auf die neuen Bayern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tor

Seit dem 1. Juli hat der Rekordmeister offiziell fünf Torhüter im Kader. Es ist jedoch ausgeschlossen, dass dieses Quintett auch zum Ende des Transferfensters so noch besteht. Alexander Nübel hat nach Ende seiner zweijährigen Leihe zur AS Monaco über seinen Berater bereits verlauten lassen, „auf Vereinssuche“ zu sein und mit dem FC Bayern an einer Lösung zu arbeiten. Der 26-Jährige sieht mittelfristig keine Perspektive hinter Manuel Neuer, der nach auskuriertem Beinbruch seinen Anspruch auf den Platz zwischen den Pfosten geltend machen wird. Somit steht auch ein großes Fragezeichen hinter einem Verbleib von Aushilfs-Stammtorwart Yann Sommer, der das letzte Jahr vor der EM nicht auf der Bank sitzen will. Nicht auszuschließen also, dass das Torwart-Trio mit Neuer, Sven Ulreich und Youngster Johannes Schenk dasselbe ist, auf das zu Beginn der vergangenen Saison gesetzt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abwehr

Der Wechsel von Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain ist nur noch Formsache. Vier Jahre nach seinem Rekordtransfer (kam für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid) zieht es den Franzosen in sein Heimatland. Ein Vakuum entsteht in der Münchener Defensive jedoch nicht, denn die kolportierten 50 Mio. Euro, die Bayern für Hernández kassiert, werden direkt in dessen Nachfolger investiert. Mit Min-jae Kim vom italienischen Meister SSC Neapel soll bereits Einigung erzielt worden sein. Der Südkoreaner, der jüngst als bester Abwehrspieler der Serie A ausgezeichnet wurde, soll dank einer Ausstiegsklausel seinen aktuellen Klub verlassen können und der neue Nebenmann von Matthijs de Ligt in der Innenverteidigung werden.

Links daneben wurde mit Raphael Guerreiro vom BVB ein hochkarätiger Konkurrent für Alphonso Davies ablösefrei verpflichtet. Die Gespräche mit dem Kanadier über eine Vertragsverlängerung stocken und der 22-Jährige soll Interesse bei anderen Klubs geweckt haben. Mit Guerreiro wäre Ersatz schon da. Benjamin Pavard, der zwischen der Innenverteidigung und der rechten Abwehrseite pendelte, soll ebenfalls mit einem Abschied liebäugeln. Als Ersatz für außen wurden offenbar die Fühler nach Kyle Walker ausgestreckt, der wohl günstiger zu haben wäre als ManCity-Kollege Joao Cancelo, dessen Leihe nach München beendet ist.

Mittelfeld

Dem Vernehmen nach sieht Trainer Thomas Tuchel hier den größten Handlungsbedarf. Ihm soll ein robuster Abräumer auf der Position vor der Abwehrreihe fehlen. Gehandelt wurden viele Kandidaten, konkret scheint es jedoch noch bei keinem. Den vermeintlichen Wunschspieler Declan Rice zieht es wohl zum FC Arsenal. Gerüchte gab es zudem um Kalvin Phillips (ManCity) und Sofyan Amrabat (AC Florenz). Sicher ist indes, dass Konrad Laimer ablösefrei von RB Leipzig kommt. Der Österreicher wird die ohnehin schon große Konkurrenzsituation in der Mittelfeldzentrale weiter verschärfen und womöglich für den Abschied eines Landsmannes sorgen. Marcel Sabitzer gilt nach seiner Rückkehr von Manchester United als Verkaufskandidat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angriff

Ein Jahr nach dem Abschied von Super-Stürmer Robert Lewandowski soll die Lücke an vorderster Front in diesem Sommer endlich geschlossen werden. Die Verpflichtung eines hochkarätigen Mittelstürmers hat bei den Klub-Bossen Priorität und am liebsten will man sich im obersten Regal bedienen, wo jedoch auch die Preise bekanntlich die höchsten sind. Eine Ablösesumme jenseits der 100-Mio-Marke sei daher kein Tabuthema mehr in München. Derzeit führt die heißeste Spur wieder zu Harry Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft habe Bereitschaft signalisiert, heißt es. Bei dessen Klub Tottenham Hotspur ist allerdings noch einiges an monetärer Überzeugungsarbeit nötig.

Bosse

Größer als der Umbruch im Kader ist jener in der Führungsebene. Nach der Trennung von Kahn und Salihamidzic will sich der Klub neu ausrichten, setzt dabei zumindest kurzfristig auf altbewährtes Personal. Uli Hoeneß und Karl-Heinz-Rummenigge unterstützen den neuen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Trainer Tuchel bei der Kaderplanung. Parallel läuft die Suche nach einem neuen Sportvorstand. Bis dieser gefunden ist, werden dessen Aufgaben von der Gruppe mit vereinten Kräften aufgefangen. Für Dreesen kein Grund zur Panik: „Wir haben so etwas schon einmal gehabt. Als Matthias Sammer aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, haben wir eine Zeit gehabt, in der wir keinen Sportdirektor oder Sportvorstand im Team hatten“, sagte der neue Boss zu seinem Dienstantritt: „In dieser Zeit habe ich mit Karl-Heinz Rummenigge intensiv das Transfer-Geschäft betrieben. Das war nicht ganz unerfolgreich.“