FC Bayern stattet Abwehr-Talent Buchmann mit Profi-Vertrag aus

Tarek Buchmann bleibt dem FC Bayern erhalten. Der deutsche U18-Nationalspieler hat einen Profi-Vertrag bis zum 30. Juni 2026 beim deutschen Rekordmeister unterzeichnet. Zuletzt spielte der 18 Jahre alte Verteidiger in der U19 der Münchner. Seit seinem Wechsel vom FC Augsburg zum FCB im Sommer 2019, ist Buchmann in allen Mannschaften als Stammspieler gesetzt gewesen. Zudem durchlief er den DFB-Nachwuchs, spielt aktuell für die deutsche U18.

„Wir freuen uns sehr, mit Tarek Buchmann ein vielversprechendes Talent von unserem FC Bayern Campus näher an unsere Profimannschaft heranzuführen. Er hat sich in den vergangenen Jahren sportlich sehr gut entwickelt und jetzt erhält er die Möglichkeit, bei uns den nächsten Schritt zu gehen“, wird Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, in einer Mitteilung zitiert.

Für Buchmann selbst ist es eine „große Ehre“, seinen ersten Profi-Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnet zu haben. Weiter heißt es: „Ich weiß, welches Privileg es ist, für diesen Verein zu spielen. Der Klub hat mich immer top unterstützt und gefördert, ich spüre großes Vertrauen. Gleichzeitig sehe ich es als meine Verpflichtung, weiter hart an mir zu arbeiten. Ich will meine Chancen nutzen, in jedem Training und Spiel, um gemeinsam mit dem FC Bayern einen erfolgreichen Weg zu gehen.“

Gerüchte um Kim, Torres und Co.

Der FC Bayern vermeldete diese Personalie in einer Zeit, in der es viele Gerüchte um einen großen Umbruch in der Defensive der Mannschaft von Thomas Tuchel gibt. Gerüchte über mögliche Abgänge gab es zuletzt immer wieder über die Verteidiger Lucas Hernández und Benjamin Pavard. Zudem soll Dayot Upamecano mt seiner Rolle in München alles andere als zufrieden sein. Die Bayern wurden aufgrund der drohenden Veränderungen auch schon mit möglichen Transfers von Min-jae Kim (SSC Neapel), Pau Torres (FC Villereal) und Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) in Verbindung gebracht.