FC Bayern beschäftigt sich wohl mit Ajax-Keeper

Der Transfer von Yann Sommer zu Inter Mailand ist seit Montag offiziell und auch das Comeback von Stammkeeper Manuel Neuer beim FC Bayern München könnte sich weiter verzögern - einem Bild-Bericht zufolge sogar bis 2024. Die Münchner sind deshalb offenbar darauf aus, auf der Torhüter-Position noch einmal personell nachzulegen. Neben Ex-Spanien-Keeper David de Gea und dessen Landsmann David Raya (FC Brentford) soll nun ein weiterer Kandidat in den Gedankenspielen des deutschen Rekordmeisters eine Rolle einnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Sky berichtet, hat der FCB ein Auge auf Geronimo Rulli von Ajax Amsterdam geworfen. Der niederländische Top-Klub soll demnach sogar bereits über das Interesse des FC Bayern informiert worden sein. Ein konkretes Angebot für den 31 Jahre alten Schlussmann hätten die Münchner allerdings noch nicht abgegeben, heißt es. Rulli war im vergangenen Winter vom spanischen Erstligisten FC Villarreal zu Ajax gewechselt. Dort war er unmittelbar zum Stammkeeper avanciert und absolvierte in diesem Jahr insgesamt 19 Partien in der Eredivisie. Sein Marktwert wird vom Datenportal transfermarkt.de aktuell auf zehn Millionen Euro geschätzt.

Die Münchner stehen kurz vor Saisonbeginn ohne klare Nummer eins im Tor da. Mit Sommer sowie den verliehenen Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (Preußen Münster) hat der Bundesligist in der laufenden Transferperiode bereits drei Torhüter abgegeben. Bis ein Nachfolger gefunden und Neuer einsatzbereit ist, wird Sven Ulreich als temporäre Nummer eins aushelfen müssen. Der 35-Jährige zeigte am Montag beim 4:2 im Test gegen die AS Monaco eine starke Leistung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeitpunkt von Neuer-Comeback offen

Wann Neuer wieder bei einhundert Prozent ist, bleibt indes offen. Dass der Torhüter seinem Klub zum Saisonstart in der Bundesliga am 18. August bei Werder Bremen fehlen wird, war bereits seit Längerem klar. Die Münchner hatten am Montag mitgeteilt, dass Neuer sich einem weiteren Eingriff unterzogen habe. „Am vergangenen Sonntag wurde bei Manuel Neuer eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt“, hieß es in der Mitteilung. Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat der Bayern-Kapitän kein Spiel mehr bestritten.