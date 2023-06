Bayern-Star Davies will von Linksverteidiger-Position weg

Die Planung in der Defensive ist beim FC Bayern in diesem Sommer ohnehin schon ein großes Thema. Nun sorgt ein FCB-Profi für weitere Störgeräusche. Alphonso Davies ist offenbar mit seiner Rolle als Linksverteidiger unzufrieden. „Ich habe als Flügelspieler angefangen. Damals wurde ich als Robben-Ersatz verpflichtet. Ich dachte, das ist vorübergehend“, sagte Davies in einem zweiteiligen Auftritt beim Podcast „Say Less“. „Und jetzt, drei, vier Jahre später, sitze ich dort fest.“

Der 22 Jahre alte Kanadier war auf der linken Defensivbahn zuletzt eigentlich gesetzt. Zufrieden scheint er mit seiner Rolle aber nicht. „Wenn ich bei Bayern spiele, ist das etwas anderes als wenn ich in Kanada spiele. Denn in Kanada stehe ich auf dem Platz ganz vorne. Mein Trainer will, dass ich nach vorne dribble“, erklärte er. „Bei Bayern muss ich mehr Sicherheit haben, weil ich ein Verteidiger bin. Ich muss also sehr vorsichtig sein, wenn ich den Ball verliere.“ Er hoffe immer noch, dass er wieder eine Chance auf den Außen bekommen könnte – wo die Konkurrenz mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman oder Sadio Mané aktuell aber riesig ist. „Ich würde Luftsprünge machen“, gibt Davies die Hoffnung trotzdem nicht auf.

Guerreiro-Transfer: Neue Konkurrenz für Davies

Erst einmal hat der schnelle Schienenspieler aber auch Konkurrenz auf der eigenen Position bekommen: Wie die Bosse bereits bestätigten, soll Raphael Guerreiro ablösefrei nach München kommen. Mit dem langjährigen BVB-Profi, der als Musterschüler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel gilt, bekäme Davies erstmals einen namhaften Mitstreiter um den Platz in der Stammformation.

Davies Aussagen sind indes nicht die erste Distanzierung vom Klub in diesem Sommer. Der Berater des Bayern-Profis, der von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic an die Isar geholt worden war, legte eine Verlängerung zuletzt erst einmal auf Eis: „Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen“, sagte Nedal Huoseh der Bild mit Blick auf die Trennungen von Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn. Das aktuelle Arbeitspapier von Davies läuft noch bis 2025.

Davies trifft bei Kanada-Comeback

Abseits seiner Rolle in München gab es für Davies nun wieder Grund zu jubeln. Beim Nations-League-Halbfinale der CONCACAF zwischen Panama und Kanada stand Davies erstmals seit seiner Muskelverletzung wieder auf dem Platz. In der 62. Minute wurde er eingewechselt. Sieben Minuten später erzielte der 22-Jährige seinen 14. Länderspieltreffer beim 2:0-Sieg der Kanadier.