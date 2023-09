Schockzustand bei Bayern: Blamagen, Pech und Pannen am Deadline Day

Rein bilanztechnisch, also finanziell gesehen, war der Freitag ein sehr guter Tag für den FC Bayern München. Der Finanzvorstand dürfte erleichtert sein, muss er doch einige Überweisungen nicht ausführen. Mittelfeldspieler João Palhinha und einer der Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap oder Trevoh Chalobah sollten am letzten Tag des Sommertransfer-Fensters nach München wechseln. Wurde nix, nur ein Satz mit x. Was für ein Desaster – vor allem angesichts des Ablaufs. Peinlich, peinlich!

Zunächst lief alles wunschgemäß. João Palhinha, der lange erhoffte Wunsch-Sechser von Trainer Thomas Tuchel, flog per Chartermaschine ein, bestand in München den Medizincheck, selbst Fotos im neuen Dress waren schon gemacht. Doch der Deal in Höhe von rund 65 Millionen Euro Ablöse platzte in letzter Minute. Der FC Fulham konnte seinerseits keinen Nachfolger für Palhinha finden und verweigerte die Freigabe für den 28-jährigen Mittelfeldspieler auf den letzten Drücker. Und in München dachte man, Daniel Levy, der Tottenham-Boss, sei ein knallharter Verhandlungspartner in Sachen Harry Kane gewesen…

Gravenberch-Abgang ein Fehler

Agierten die Bayern zu siegessicher, zu naiv? Der Palhinha-Transfer, der ihre Ausgaben in diesem Sommer auf weit über 200-Millionen-Euro katapultiert hätte, war erst durch die rund 40 Millionen plus Boni ermöglicht worden, die der FC Liverpool für Ryan Gravenberch überweist. Auch wenn ihn Tuchel als Zehner bzw. Achter sieht, der in seinem 4-2-3-1-System nicht vorkommt, war es in meinen Augen ein Fehler, dem Niederländer vorzeitig das Go für seinen Abgang gegeben zu haben. Nach dem „Big deal“ mit Rekordtransfer Kane, der für über 100 Millionen Euro geholt wurde, war Bayern gefeiert worden. Nun kam keiner mehr. Nur Häme und Spott im Netz.

Parallel Palhinha, der als viert-teuerster Transfer in die Vereinshistorie eingegangen wäre, setzten die Bayern in Sachen Abwehr alles auf eine Karte. Bei Chalobah bestand Chelsea auf eine Kaufverpflichtung nach der Leihe für eine Saison, das lehnten die Münchner ab. Weil man glaubte, Bella-Kotchap sicher zu haben, da man sich mit dem flexiblen Abwehrspieler einig war – nur eben nicht mit dem abgebenden Verein Southampton. Auch da wurde die Rechnung ohne den Wirt gemacht. An Joao Cancelo baggerte Bayern kurzfristig ebenfalls noch heftig. Er sollte wie in der Rückrunde erneut von Manchester City ausgeliehen werden, doch der Portugiese heuerte beim FC Barcelona an, weil er dort schon im Wort stand. Waren die Bayern überall zu spät dran?

Bayern bringt sich selbst in Not

Eine weitere Panne im Transfer-Domino: Man hatte sich selbst in Not gebracht, da nach den Abgängen der Abwehrspieler Benjamin Pavard (Inter Mailand) und Josip Stanisic (per Leihe für ein Jahr zu Bayer Leverkusen) hinten eine „große Lücke“ klaffe, wie Tuchel beklagte. In den letzten, heißen Stunden des Deadline-Day sollte ein Kader mit Triple-Format geschnürt werden. Nun heißt es für Tuchel aus dem Desaster das Beste zu machen: Kreative Lösungen mit dem überschaubar kleinen Kader finden. Und die Bosse um Jan-Christian Dreesen müssen die richtigen Lehren ziehen aus dem wilden Transfersommer mit zu vielen Köchen, die am Ende den Brei verdorben haben. Künftig soll wieder alles in einer Hand liegen: Beim neuen Sportdirektor Christoph Freund.