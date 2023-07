Asien-Reise des FC Bayern: Termine, TV-Infos, Testspiel-Gegner im Überblick

Nach der verkorksten Saison des FC Bayern, die „nur“ mit der Meisterschaft endete, hoffen die Verantwortlichen in München auf ein ruhigeres und vor allem erfolgreicheres Jahr. Für Thomas Tuchel ist es die erste Saison-Vorbereitung mit dem FCB, nachdem er im März auf Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer folgte. Als letzter Bundesligist haben die Bayern am 13. Juli das Training aufgenommen. Aktuell weilt der Rekordmeister im Trainingslager am Tegernsee (15. Juli - 20. Juli), wo es am Dienstag zum ersten Testspiel der Vorbereitung kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen Amateurklub FC Rottach-Egern (18.30 Uhr) geht es erstmals auf dem Platz zur Sache, bevor die Münchener die Reise nach Asien antreten (24. Juli - 3. August). Während dem Trip nach Tokio und Singapur trifft Bayern auf hochkarätige Testspiel-Gegner. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst alle wichtigen Infos zum Asien-Trip zusammen.

Auf welche Gegner trifft der FC Bayern während der Asien-Reise?

Das erste Testspiel während der Asien-Reise absolviert der FC Bayern am 26. Juli gegen Champions-League-Sieger Manchester City (12.30 Uhr). Als Austragungsort der Begegnung dient das Nationalstadion Tokios. Drei Tage nach dem Duell mit dem englischen Meister steht das nächste Spiel in Tokio an. Am 29. Juli geht es an selber Spielstätte gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale (12 Uhr). Anschließend reisen die Bayern-Profis weiter nach Singapur, wo am 2. August (13.30 Uhr) ein Kräftemessen mit dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool ansteht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo werden die Testspiele des FC Bayern im TV übertragen?

Sky hat sich die Rechte für alle Testspiele des FC Bayern während der Asien-Reise gesichert. Das Spiel gegen Manchester City überträgt der Pay-TV-Sender auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga. Das Testspiel gegen Kawasaki Frontale läuft auf Sky Sport News und das Kräftemessen mit den „Reds“ wird auf Sky Sport Premier League übertragen. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen. Zudem hat sich der Free-TV-Sender RTL die Rechte für die Partien gegen die englischen Spitzenteams gesichert. Ob die Spiele auch auf den Vereinskanälen des FC Bayern übertragen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Wie geht es für den FC Bayern nach der Asien-Reise weiter?

Am 3. August endet die Asien-Tour des FC Bayern. Bereits am 7. August findet der letzte Test gegen die AS Monaco (17 Uhr, RTL), im Sportpark Unterhaching statt. Dann geht es in den Endspurt der Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24, wo die Münchener im DFL-Supercup auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig treffen (12. August, 20.45 Uhr). Die neue Bundesliga-Saison eröffnet der Rekordmeister am 18. August (20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen.