FC Bayern interessiert sich wohl für Tchouaméni - erster Austausch

Mit Konrad Laimer verpflichtete der FC Bayern München in diesem Sommer bereits einen zentralen Mittelfeldspieler von RB Leipzig. Doch die Suche des deutschen Rekordmeisters nach weiteren Hochkarätern für die Schaltzentrale scheint noch nicht beendet zu sein. Einem Sport1-Bericht zufolge haben die Münchner ein Auge auf Aurélien Tchouaméni geworfen. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler von Real Madrid stehe sogar ganz oben auf der Wunschliste des FCB.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach habe es auch bereits einen ersten Austausch zwischen Klub und Spielerseite gegeben. Zudem soll Tchouaméni nicht gänzlich abgeneigt von Gedankenspielen über einen Wechsel an die Isar sein und sich bei einem Mitspieler in der französischen Nationalmannschaft über den FC Bayern informiert haben. Bei Real Madrid hat Tchouaméni im Mittelfeld namhafte Konkurrenz. Unter anderem verlängerten die Routiniers Toni Kroos und Luka Modric zuletzt ihre Verträge jeweils bis 2024. Zudem zählen Dani Ceballos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga und Jude Bellingham zum Aufgebot von Trainer Carlo Ancelotti.

Für Tchouaméni heißt es nun offenbar: Sollte er bei den „Königlichen“ nicht die Aussicht auf regelmäßige Einsätze zugesagt bekommen, wäre ein Vereinswechsel eine durchaus denkbare Option - und zumindest FCB-Trainer Thomas Tuchel soll ein Befürworter des Franzosen sein. Die Münchner, so heißt es, würden ein entsprechendes Geschäft allerdings nur in Betracht ziehen, wenn Leih-Rückkehrer Marcel Sabitzer und auch Leon Goretzka den Verein verlassen würden. Nur dann wäre eine möglicherweise üppige Ablöse zu stemmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zuletzt im Trainingslager am Tegernsee betont, dass er den Rekordmeister auf der Sechs mit dem ablösefrei gekommenen Laimer gut aufgestellt sehe. Tuchel dagegen wünscht sich noch ein anderes Spielerprofil auf dieser Position. Laut dem Datenportal transfermarkt.de liegt der Marktwert des 25-maligen französischen Nationalspielers Tchouaméni aktuell bei 85 Millionen Euro. Erst im vergangenen Sommer hatte Real für die Dienste des 23-Jährigen 80 Millionen Euro an die AS Monaco überwiesen. Für die Madrilenen kam er seither auf 50 Pflichtspieleinsätze (vier Vorlagen).