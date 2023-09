So verzückte Alonso einst den FC Bayern

Die Bundesliga kommt mit Vollgas aus der Länderspielpause. Gleich zum Auftakt des vierten Spieltags steht am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) das erste Gipfeltreffen der Saison an. Mit Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München duellieren sich die beiden besten Teams der bisherigen Saison. Beide Mannschaften holten aus den ersten drei Spielen die Maximalausbeute und rangieren mit je neun Punkten auf den ersten beiden Tabellenplätzen.

Vor allem für Leverkusen-Trainer Xabi Alonso dürfte es ein besonderes Spiel werden - nicht nur wegen der sportlichen Brisanz. Er wird erstmals nach seinen drei Jahren als Spieler des FC Bayern als Trainer in die Allianz-Arena zurückkehren. Ein Rückblick auf Alonsos Vergangenheit beim deutschen Rekordmeister.

Kalte Dusche beim Bayern-Debüt

Kurz vor dem Ende des damaligen Transferfensters wechselte Alonso am 29. August 2014 von Real Madrid nach München. Die Madrilenen hatten sich zuvor - quasi im Gegenzug - die Dienste von Toni Kroos gesichert. Bereits einen Tag nach seiner Ankunft stand Alonso gegen den FC Schalke in der Startelf. Der erste Auftritt im Bayern-Dress verlief für Alonso allerdings alles andere als perfekt: Nach einer missglückten Rettungsaktion des Spaniers landete der Ball im Tor der Bayern. Im Anschluss reichte es nur zu einem enttäuschenden 1:1 gegen die Königsblauen.

Nach Alonsos Rettungstat landete der Ball im Tor der Münchner. © Quelle: imago/ActionPictures

Rund einen Monat später ließ der defensive Mittelfeldspieler dann aber sein ganzes Können aufblitzen: Gegen den 1. FC Köln sorgte Alonso für einen neuen Bundesliga-Rekord. In einem einzigen Spiel sammelte er insgesamt 206 Ballkontakte. Hochgerechnet berührte der Spanier alle 26 Sekunden den Ball. Nur Julian Weigl überbot dies 2016 mit 214 Kontakten. Sein erstes Tor für die Bayern schoss Alonso dann beim achten Einsatz gegen Werder Bremen. Bei der 6:0-Galavorstellung nutzte er einen Freistoß aus dem Halbfeld und schoss den Ball schlitzohrig unter der hochspringenden Mauer ins untere linke Eck.

In seiner ersten Saison an der Isar reichte es am Ende „nur“ für die Meisterschale in der Bundesliga. Im DFB-Pokal flogen die Münchner im Halbfinale gegen Borussia Dortmund im Elfmeterschießen raus. Kurios: Die Münchner verschossen alle vier Elfmeter – auch Alonso versagte vom Punkt. Wie zuvor Kollege Philipp Lahm rutschte der Routinier beim Schuss weg und schoss den Ball ins Nirvana. In der Champions League scheiterte die Mannschaft im Halbfinale am FC Barcelona. Kritiker machten auch die schlechte Abstimmung im Mittelfeld zwischen Alonso und Nebenmann Bastian Schweinsteiger für die verlorenen Titel verantwortlich.

Double-Entscheidung ohne Alonso

In seiner zweiten Saison in München schnappte sich Alonso mit den Bayern das Double. Neben dem Titel in der Bundesliga reichte es diesmal auch zum Gewinn des DFB-Pokals. Ausgerechnet im Finale musste der Spanier jedoch wegen einer Rippenprellung passen. Zuvor hatte Alonso für einen wichtigen Treffer im Achtelfinale gesorgt. In der Champions League scheiterte er mit seinen Mannschaftskollegen im Halbfinale gegen Atletico Madrid. Daran konnte auch sein Freistoßtreffer im Rückspiel nichts ändern.

Xabi Alonso verletzte sich im Spiel gegen den FC Ingolstadt an den Rippen. © Quelle: imago/Sven Simon

Nach seiner zweiten Saison verlängerte der ehemalige spanische Nationalspieler bei den Bayern um ein weiteres Jahr. Dieses begann direkt mit dem Sieg des DFL-Supercups. Sein letztes Jahr beim FC Bayern beendete Alonso mit dem erneuten Gewinn der Meisterschale. Sein Karriereende konnte er allerdings weder mit dem Gewinn des DFB-Pokals noch mit dem Henkelpott vergolden. In der Champions League schieden die Bayern bereits im Viertelfinale gegen Alonsos Ex-Verein Real Madrid aus. Im DFB-Pokal war erneut gegen Borussia Dortmund im Halbfinale Endstation.

Fünf Titel und über 9000 Einsatzminuten

In den drei Jahren beim deutschen Rekordmeister gewann Alonso insgesamt fünf Titel. In 117 Einsätzen sammelte er zudem rund 9100 Einsatzminuten im Bayern-Trikot. Gemessen an seiner Zeit vor München, in der Alonso unter anderem zweimal die Champions League und einmal Welt-, sowie zweimal Europameister wurde, war es ein ruhiges letztes Karriere-Kapitel für den heute 41‑Jährigen. Doch genau diese Ruhe und Routine war es, die Mitspieler, Fans und Verantwortliche stets von Alonso schwärmen lassen. Und auch er selbst schaut glücklich auf seine Zeit in Bayern zurück: „Ich erinnere mich gerne an die Jahre in München. Es war vom ersten bis zum letzten Tag eine besondere Zeit“, sagte Alonso im Frühjahr. Nun nimmt er erstmals dort Platz, wo viele ihn bereits direkt nach seinem Karriereende irgendwann einmal gesehen hatten: Auf der Trainerbank in der Allianz Arena - noch allerdings auf der Seite der Gast-Mannschaft.