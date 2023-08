Bayern wehrt sich gegen Vorwürfe vom Mané-Berater

Kostenfrei bis 19:58 Uhr lesen

Zweites Spiel, zweiter Sieg

Kaltenkirchener TS mit Hattrick von Jueidi 4:2-Sieger in Eichede

Die Kaltenkirchener TS ist früh in der Landesliga-Saison gut in Schwung. Der Sieg in Eichede war für die von René Sixt trainierten Fußballer im zweiten Spiel der zweite Sieg. Herausragend dabei: Josef Jueidi mit einem Hattrick.