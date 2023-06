Bayern bereitet nächstes Kane-Angebot vor - Wechsel-Veto der Spurs?

Trotz der kolportierten Einigung mit Top-Stürmer Harry Kane auf einen Wechsel im Sommer dürfte sich die Verpflichtung des englischen Nationalmannschafts-Kapitäns für den FC Bayern als harte Nuss erweisen. Nachdem ein erstes Ablöse-Angebot der Münchner in Höhe von rund 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von den Tottenham Hotspur nach Sky-Angaben abgelehnt wurde, bereitet der deutsche Rekordmeister nach Informationen des Senders nun eine neue schriftliche Offerte vor. Fraglich bleibt allerdings, ob die Spurs überhaupt gewillt sind, ihren Torjäger ziehen zu lassen.

In einigen englischen Medien wird davon berichtet, dass die Londoner an einem Wechsel-Veto für Kane festhalten wollen. Damit müsste der 29-Jährige bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni 2024 in Tottenham bleiben und könnte den Verein erst dann verlassen. Ein Transfer könnte dann ablösefrei erfolgen. Allerdings gilt Spurs-Boss Daniel Levy als knallharter Verhandler, der nichts unversucht lässt, um das für seinen Klub beste Geschäft herauszuschlagen. Heißt: Mit einem vermeintlichen Transfer-Verbot für seinen Top-Stürmer dürfte sich die Position der Spurs im Poker keinesfalls verschlechtern und die Ablöseforderung sukzessive nach oben geschraubt werden.

Poker um Harry Kane: Was dem FC Bayern in die Karten spielen könnte

So heißt es, dass Levy weiterhin erst bei einem Angebot in dreistelliger Millionenhöhe schwach werden könnte. Eine Menge Geld für einen Stürmer, der zwar fraglos über Weltklasse-Format verfügt - der zugleich aber kurz vor seinem 30. Geburtstag und nur noch ein Jahr bei seinem aktuellen Klub unter Vertrag steht. Was den Bayern in die Karten spielen könnte: Manchester United ist zwar ebenfalls an Kane interessiert, ein Wechsel des Stars zu einem Premier-League-Konkurrenten würde Tottenham aber zusätzlich schmerzen. Sollten die Spurs Verkaufsbereitschaft erlangen, könnte für die Bayern womöglich ein kleiner Rabatt herausspringen.