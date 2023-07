Verpflichtung offiziell: FC Bayern erklärt Entscheidung für Freund

Der FC Bayern hat einen Nachfolger für den unmittelbar nach Saisonende entlassenen Hasan Salihamidzic gefunden. Wie der Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, übernimmt Christoph Freund ab September den Posten des Sportdirektors bei den Münchenern. Der Österreicher war zuvor in selber Position bei RB Salzburg tätig. Damit ist der Wechsel in der Führungsetage der Münchener abgeschlossen, nachdem der FCB die freie Stelle des ebenfalls entlassenen Vorstandschefs Oliver Kahn bereits mit dem vorherigen Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen neu besetzt hatte.

„Wir freuen uns, dass wir in Christoph Freund einen so erfahrenen wie erfolgreichen Sportdirektor für den FC Bayern gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um gemeinsam mit dem Trainerteam um Thomas Tuchel und dem Technischen Direktor Marco Neppe die Mannschaft künftig weiter zu stärken“, erklärte Dreesen die Verpflichtung des 46-Jährigen: „Mit dem FC Red Bull Salzburg, bei dem Christoph Freund einen hervorragenden Job gemacht hat, ist einvernehmlich verabredet, dass er bei seinem langjährigen Arbeitgeber die aktuelle Transferperiode noch vollumfänglich gestalten und erst Anfang September zu uns stoßen wird. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei Geschäftsführer Stephan Reiter für die konstruktiven Gespräche bedanken.“

Freund stand kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea

Im vergangenen September stand Freund kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea, letztlich sagte der Österreicher den Blues jedoch ab, nun geht er in München eine neue Herausforderung an. Freund gehörte seit 2006 zu den Entscheidern von RB Salzburg. Zunächst arbeitete er als Teammanager, wurde anschließend Sportkoordinator. 2015 stieg er schließlich als Nachfolger von Ralf Rangnick zum Sportdirektor auf – seitdem gab es in Österreich keinen anderen Meister als RB mehr. In Freunds Amtszeit fielen zahlreiche Transfers hochkarätiger Talente wie Erling Haaland (heute Manchester City), Karim Adeyemi (heute Borussia Dortmund) oder Benjamin Sesko (heute RB Leipzig), die für vergleichsweise geringe Ablösesummen kamen und später mit hohem Gewinn weiterverkauft wurden.