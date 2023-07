Bericht über MRT-Ergebnis für Choupo-Moting nach Testspiel-Verletzung

Nach dem ersten Testspiel der Sommervorbereitung waren die Sorgenfalten beim FC Bayern schon wieder da. Trotz eines Torfestivals gegen den FC Rottach-Egern mit 27 Treffern trübten der Zustand der Angreifer Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting die Stimmung. Im Sturmzentrum, der Position, wo die Verantwortlichen sowieso den größten Handlungsbedarf ausgemacht haben, drohen womöglich gleich zwei Ausfälle. Trainer Thomas Tuchel kündigte nach der Partie an, dass Untersuchungen Aufschluss über die Schwere der Blessuren geben sollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offiziell gab der Klub auch am Tag danach kein Update zum Zustand der beiden Offensivspieler bekannt, doch zumindest bei Choupo-Moting soll die angekündigte Untersuchung am Mittwoch stattgefunden haben. Laut Sport1 habe ein MRT-Scan des Knies ergeben, dass der Routinier sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen habe und lediglich ein paar Tage Pause angesagt seien. Hinter seiner Teilnahme an der Asien-Tour stehe dennoch ein Fragezeichen.

Keine Neuigkeiten gab es bei Tel zu vernehmen. Der 18-Jährige, der in seinem 45-Minuten-Einsatz einen Fünferpack erzielt hatte, habe laut Tuchel im Anschluss über Probleme an der Schulter geklagt. Wie Social-Media-Beiträge des Klubs am Mittwoch jedoch offenbarten, nahm der Franzose an der regulären Regenerationseinheit der Profis teil. Eine ernste Verletzung scheint daher eher nicht vorzuliegen.